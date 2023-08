Deutsche Aufholjagd: Ipai und Aleph Alpha bauen größtes KI-Ökosystem Europas

In Europa wird aktuell um die AI-Vorherrschaft gekämpft. Ganz oben auf der Liste stehen London und Paris. Kein Wunder also, dass Aleph Alpha, ein deutsches KI-Startup und der Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) in Heilbronn gestern bekanntgegeben haben, dass sie eine strategische Partnerschaft im Bereich der KI-Spitzenforschung eingegangen sind. Diese Kooperation könnte maßgeblich dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf diesem Gebiet zu stärken. Ein mögliches Unterscheidungsmerkmal könnte das Potenzial für verantwortungsvolle KI sein.

Das größte KI-Ökosystem Europas bis 2027?

Deutschland läuft aktuell Gefahr, den Anschluss in der rasanten KI-Entwicklung zu verlieren. Während in den USA und in China hohe Milliardenbeträge in diese Schlüsseltechnologie investiert werden und sich innerhalb von Europa, London auch 2023 „AI Capital of Europe“ nennt, ist es wichtig, dass Deutschland wettbewerbsfähig bleibt.

Das deutsche Startup Aleph Alpha will dementsprechend handeln und gemeinsam mit dem Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) eine wichtige Rolle im europäischen KI-Bereich einnehmen. Mit dem Ipai, dem Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) in Heilbronn soll bis 2027 ein Zentrum für Künstliche Intelligenz mit internationaler Ausrichtung entstehen. Es werden Reallabore, ein Rechenzentrum und ein Startup-Center eingerichtet.

Das Ipai soll die gesamte Wertschöpfungskette der KI abdecken, von der Ausbildung von Fachkräften über die Forschung bis hin zur Entwicklung, Anwendung und Vermarktung ethisch verantwortungsbewusster KI. Es soll ein einzigartiges und innovatives Ökosystem geschaffen werden, in dem Unternehmen, Startups, Forschungseinrichtungen und der öffentliche Sektor zusammenarbeiten. Side Fact: Von oben soll der Innovationspark aussehen wie ein Computerchip.

Deutschland als aufstrebender Innovationsstandort

Durch die Zusammenarbeit mit Ipai würden „Expertise, Ressourcen und Innovationen der deutschen KI-Landschaft gebündelt werden“, meint Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr.

Konkret sagte er: „Deutschland ist ein führender Standort für digitale Technologien und Innovationen. Künstliche Intelligenz ist eine der wesentlichen Schlüsseltechnologien der Zukunft – und wir stellen uns in diesem Feld jetzt noch breiter auf. Die heute vorgestellte Partnerschaft zwischen dem global erfolgreichen deutschen KI-Startup Aleph Alpha und dem Ipai in Heilbronn stärkt unsere führende Expertise, Ressourcen und Netzwerke, um Wachstum und Innovation in der deutschen KI-Landschaft voranzutreiben.”

Er fügte hinzu: “Die Partnerschaft unterstreicht unser Potenzial und festigt die Position Deutschlands als aufstrebender Innovationsstandort in der globalen KI-Entwicklung.”

Möglicher USP: Ethischer Umgang KI im Vordergrund

Die Partnerschaft soll außerdem das Potenzial für verantwortungsvolle KI unterstreichen. Aleph Alpha setzt nämlich als einziges Sprachmodell auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit, während Ipai sich auf ethisch verantwortungsvolle KI konzentriert. Diese Zusammenarbeit könnte den Grundstein für die Forschung und Entwicklung von KI-Lösungen, die den gesellschaftlichen Nutzen in den Vordergrund stellen. Das kann somit sowohl der Wissenschaft als auch der Wirtschaft und der Gesellschaft zugutekommen.