Die Kryptologen: BTC seit 100 Tagen über 100.000$ | Chainlink-Reserve | Such-Trends

Die Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier melden sich mit der neuesten Folge ihres Krypto-Podcasts und beleuchten folgende Themen. Aber zuerst haben sie eine Bitte an dich und hätten gerne dein Feedback zum Podcast, um daraus zu lernen und ihn künftig weiterzuentwickeln. Unter allen Teilnehmenden werden 2x 50 USDC verlost, die Teilnahmebedingungen stehen hier.

Markt-Update

Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch bei 124.500 USD. Ethereum kratzte mit 4.791 USD knapp an seinem Allzeithoch von 2021. Solana und BNB zeigen ebenfalls Stärke, mit BNB nahe an seinem Rekord von 861 USD. Gewinner der Woche sind OKB, Mantle und Chainlink, während Memecoins die Verlierer bilden. Bitcoin ist nun seit 101 Tagen über 100.000 USD geblieben. Der Fear & Greed Index bleibt in der neutralen Zone, Bitcoin-Dominanz sinkt weiterhin merkbar (gut für Altcoins), mit einem Altcoin-Season Index von 44/100 Punkten. Unruhe kommt durch den Trump-Deal zur Ukraine und der möglichen Zinsentscheidung im September. Eine volatile Sommerwoche!

💡 Suchtrends ziehen an

Bitcoin, Ethereum und DeFi erreichen neue Höchstwerte bei Google-Suchanfragen. Das Interesse kommt zunehmend von außerhalb der Krypto-Bubble. Ein potenzieller Indikator für die nächste Adoptionswelle.

💼 US-Bitcoin-Reserve & Firmenstrategien

Finanzminister Bessent bestätigt: Die Strategic Bitcoin Reserve wächst nur durch beschlagnahmte Coins, kein aktiver Ankauf. Trump Media investiert 2 Mrd USD in BTC, ETHZilla setzt 350 Mio USD auf Ethereum. BitMine hält jetzt 1,5 Mio ETH. Ein neuer Treasury-Rekord.

⚠️ Qubic vs. Monero. Eine echte 51 %-Attacke?

Qubic erklärt, 51% der Hashrate von Monero übernommen zu haben. Doch z.B. das RIAT Wien widerspricht: Keine Doppelspends, nur temporäre Reorgs. Die Szene bleibt skeptisch.

🟦 Chainlink startet eigene Reserve

LINK-Einnahmen aus Services werden automatisiert in eine Reserve investiert und langfristig gehalten. Ein Vorbild für viele andere Web3-Ökosysteme? Parallel startet eine Datenpartnerschaft mit ICE für Forex- und Edelmetallpreise on-chain.

📊 Flash-News

BTC-CME-Gap geschlossen. Ist das nun bullisch?

Fedwatch erwartet baldige Zinssenkung

Stripe entwickelt eigene Layer-1-Chain

Do Kwon drohen bis zu 20 Jahre Haft

Thailand startet TouristDigiPay für Krypto-Zahlungen

Cronje sammelt Kapital für neuen DEX „Flying Tulip“

🇳🇴 Norwegens Staatsfonds erhöht BTC-Exposure

Über Aktienkäufe stockt der Government Pension Fund Global seine indirekten BTC-Bestände um 83 % auf. Selbst konservative Institutionen positionieren sich zunehmend strategisch in Krypto.

🧠 Krypto-Kultur der Woche

„Exit Liquidity“? Späteinsteiger sichern die Gewinne früherer Investoren. Ein Meme mit bitterem Wahrheitskern.

🤯 Skurrilität der Woche

Bulgarien verkaufte 2018 seine 213.500 BTC für 3,5 Mrd USD. Heute wären sie 25 Mrd wert – genug zur kompletten Schuldentilgung.

🎁 Tipp der Woche

Midnight (NIGHT) claimen! Snapshot war am 11. Juni 2025. 24 Mrd NIGHT werden verteilt – Claim läuft über das offizielle Portal.

🔮 Ausblick

Inflationsdaten aus UK & EU am Mittwoch

DLT Austria Crypto Summer Party: 20.08.

„Bitcoin entdecken“ in Linz mit Coinfinity & Bitcoin Austria: 23.08.