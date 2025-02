Die Kryptologen #4: Trump-Effekt | Bitcoin Reserve | Thorchain Desaster | Truflation | Memecoin ETF

Die Kryptologen sind zurück mit Folge 4: Alexander Kirchmaier und Lukas Leys liefern euch heute ein großes Update zur Lage am Krypto-Markt in Folge der Trump-Zölle gegen Kanada, Mexiko und China und analysieren darüber hinaus vor allem, wie es um die Ambitionen zu Bitcoin-Reserven nicht nur in den USA, sondern auch Tschechien und der Eurozone steht:

🔹 Marktanalyse & Indikatoren – Überblick über Gewinner & Verlierer bei BTC, ETH, Altcoins, Stablecoins, DeFi und NFTs. Einfluss globaler Entwicklungen auf den Kryptomarkt und Analyse wichtiger Indikatoren wie Fear & Greed Index, Bitcoin-Dominanz und Power Law.

🔹 Tschechische Nationalbank prüft Bitcoin-Investment – Die ČNB erwägt, 5 % ihrer Reserven in Bitcoin zu investieren – ein potenzieller Meilenstein für Europa.

🔹 EZB gegen Bitcoin-Reserven? – Christine Lagarde lehnt Bitcoin als Währungsreserve ab. Welche Folgen hat das für die europäische Krypto-Zukunft?

🔹 USA auf Bitcoin-Kurs: Trumps Krypto-Strategie – Trump fördert digitale Finanztechnologien, schafft regulatorische Klarheit, verbietet CBDCs und baut einen Bitcoin-Vorrat auf.

🔹 World Liberty Financial (WLFI) investiert in Krypto – WLFI, mit Trump als „Chief Crypto Advocate“, kauft große Mengen ETH & BTC. Welche Folgen hat das für Politik & Märkte?

🔹 Cynthia Lummis & die Bitcoin-Reserve – Die US-Senatorin treibt klare Krypto-Regulierungen und eine strategische Bitcoin-Reserve für die USA voran.

🔹 Das Thorchain Desaster – THORChain pausiert Spar- und Kreditprogramme nach 200 Mio. USD Schulden. Was ist schiefgelaufen?

🔹 Meme, Slang oder Narrativ der Woche – Diamond Hands vs. Paper Hands – Wer hält durch, wer verkauft früh? Wie diese Begriffe die Marktpsychologie widerspiegeln.

🔹 Skurrilität der Woche – Dogecoin-ETF & Memecoin-Fonds – Bitwise plant einen DOGE-ETF, weitere ETFs für TRUMP, BONK & MELANIA beantragt. Was steckt dahinter?

🔹 Top Tipp der Woche – Truflation – Echtzeit-Inflationsdaten auf der Blockchain – Eine präzisere, transparente Alternative zum CPI-Index, die Inflation neu definiert.



