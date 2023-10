Doppelt so schnell gehen mit den „Moonwalkers“ von Shift Robotics

In der Früh zu spät zur Arbeit kommen? Kurz vor Ladenschluss zum Supermarkt rennen und enttäuscht vor verschlossenen Türen stehen? Das könnte mit den sogenannten „Moonwalkers“, den motorisierten Schuhen vom Startup Shift Robotics, vermieden werden. Um das in Zahlen auszudrücken: Mit diesen Schuhen soll man die eigene Gehgeschwindigkeit auf bis zu 11,2 km/h erhöhen können. Die „normale“ Schrittgeschwindigkeit liegt bei rund fünf km/h.

„Gehen verbessern, nicht ersetzen“

Der Gründer von Shift Robotics, Xunjie Zhang, verrät auf der offiziellen Webseite, dass ihm die Idee zur Erfindung erst kam, nachdem er auf dem Weg zur Arbeit beinahe mit seinem Motorroller verunglückt wäre. Er soll sich im Anschluss gefragt haben, warum er „nicht einfach zu Fuß gegangen ist“. „Man hat versucht, die persönliche Mobilität mit Inline-Skates, Skateboards oder Fahrrädern zu verbessern – alles erfordert eine Lernkurve. Aber Gehen ist andererseits nicht nur eine sichere und gesunde Art der Fortbewegung, sondern auch ein Teil von uns. Deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Gehen zu verbessern, anstatt es zu ersetzen“, so Zhang.

Nach seinem Abschluss am Robotic Institute der Carnegie Mellon tat er sich mit einer Gruppe Rennwagen-Ingenieur:innen, Robotiker:innen und Sneaker-Designer:innen zusammen, um eines zu tun: „Alles, das man in einem Elektrofahrzeug findet, in die Form eines Schuhs zu packen, um es somit Menschen zu ermöglichen, mühelos in Laufgeschwindigkeit zu gehen“. Fünf Jahre später hat er mit seinem Startup Shift Robotics die „Moonwalker“ herausgebracht.

Über die eigenen Schuhe schnallen und loslaufe..ähm gehen!

Das Startup Shift Robotics behauptet, dass die Moonwalkers die Gehgeschwindigkeit der durchschnittlichen Träger:innen um etwa das 2,5-fache erhöhen können. Dabei handelt es sich jedoch definitiv nicht um Elektro-Skates, wie das Unternehmen klarstellt. Die Grundidee besteht darin, dass Nutzer:innen nach wie vor ihren normalen Gehschritt verwenden. Die Moonwalker werden über die herkömmlichen Schuhe geschnallt und sind in der Mitte sogar mit einem Scharnier versehen, ähnlich der Art und Weise, wie sich die Zehen am Fußballen biegen, um eine natürlichere Gehbewegung zu ermöglichen.

„Dank eines intuitiven KI-Antriebs passen sich die Schuhe dem Gang an. Es müssen keine neuen Fähigkeiten erlernt oder komplizierte Technologien verstanden werden. Sie sind nicht etwas, das man schnürt und auf dem man herumwackelt – es sind hochentwickelte Ergänzungen zu den Schuhen, die man anzieht“, so die Erklärung von Shift Robotics. Nach Angaben des Unternehmens passt sich die KI somit auch an die Gangart der Träger:innen an. Die Algorithmen würden “nur weniger als zehn Schritte bemötigen, um die Laufmuster der jeweiligen Person zu lernen”.

Nicht ganz günstig

Hier kommt das Aber: Selbstverständlich erfordert die Nutzung der Schuhe eine gewisse Anstrengung. Die Schuhe verwandeln flaches Gelände nicht in bequeme Rollbänder wie am Flughafen. Es könnte also sein, dass Träger:innen dennoch ins Schwitzen kommen, da bei der Verwendung jeder Fuß mit zusätzlichen 1,9 kg belastet wird.

Vor wenigen Monaten wurden die Moonwalker-Elektroschuhe auf Kickstarter, der US-amerikanischen Crowdfunding-Plattform, eingeführt. Nachdem Shift Robotics sein Ziel in nur zwei Tagen erreicht und über 300.000 US-Dollar einsammeln konnte, verkauft das Startup seine Speedwalking-Schuhe nun auf traditionelle Art und Weise auf seiner Website.

Verkaufen ist ein gutes Stichwort: Die meisten werden sich bestimmt fragen, wie teuer der Spaß eigentlich ist. Die Antwort ist zu erwarten, aber könnte dennoch vielen nicht gefallen. Ein Paar kostet über 1.399 US-Dollar. Autsch! Ganz cool sind sie trotzdem.