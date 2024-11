Strom kann 2025 bis zu 725 Euro mehr kosten, warnt Vergleichsportal durchblicker

Trotz des Rückgangs der Strompreise im Jahr 2024 erwartet Österreichs Haushalte im kommenden Jahr ein erheblicher Anstieg der Stromkosten um bis zu 45 Prozent. Grund dafür sind laut einer Analyse des Tarifvergleichsportals durchblicker die Erhöhung der Netzgebühren und Abgaben sowie das Auslaufen der Stromkostenbremse. Das könnte Mehrkosten von bis zu 725 Euro pro Jahr bedeuten.

„Wer im Laufe dieses Jahres nicht in einen günstigen Tarif gewechselt hat, wird den Wegfall der Stromkostenbremse im kommenden Jahr deutlich am Konto zu spüren bekommen“, so Stefan Spiegelhofer, Energieexperte bei durchblicker, in einer Aussendung.

Obwohl im Sommer günstige Stromtarife unter 10 Cent pro kWh angeboten wurden, war die Wechselquote laut einer Umfrage von durchblicker im Oktober nicht signifikant höher als zuvor. Nur ein Viertel der Befragten gab an, in den vergangenen sechs Monaten den Stromanbieter gewechselt zu haben, während die Hälfte der Haushalte ihrem Anbieter schon ein Leben lang die Treue hält.

Durchschnittsfamilien müssen mit Mehrkosten von bis zu 725 Euro rechnen

Durch den Wegfall der Stromkostenbremse ab Januar 2025 kommen auf einen drei- bis vierköpfigen Haushalt Mehrkosten von rund 435 Euro pro Jahr zu. „Deshalb lautet unser Appell: Jetzt Angebote vergleichen und sofort umsteigen, damit man noch vor dem Jahreswechsel im günstigeren Tarif ist“, so Spiegelhofer.

Zusätzlich sorgen steigende Netzentgelte und Gebühren für fixe Mehrkosten zwischen 200 und 290 Euro je nach Bundesland. Diese setzen sich aus höheren Netzgebühren, der Anhebung der Elektrizitätsabgabe auf 1,5 Cent pro Kilowattstunde sowie der Wiedereinführung der Erneuerbare-Förderkosten zusammen.