Engel am Berg – So war es beim Business Angel Summit 2023 in Kitzbühel

Alle Jahre wieder: Am 6. und 7. Juli versammelten sich rund 180 Investor:innen, VCs und Gründer:innen aus Österreichs Innovationslandschaft zum neunten Mal in Folge im Kitzbühler Rasmushof für den renommierten Business Angel Summit 2023. Organisiert von der Austria Wirtschaftsservice und der Standortagentur Tirol, hat sich das Branchentreffen mittlerweile als einer der Fixpunkte der heimischen „Startup-Bubble“ etabliert.



Es liegt bestimmt nicht nur an der frischen Bergluft, dass hier jedes Jahr der Grundstein für gewinnbringende Kooperationen, Deals, Investments oder gar Exits gelegt wird. So zählen etwa Blockpit, Innerspace, Rotable oder RateBoard zu den vielen Success-Stories, welche im Rahmen des Summits bereits geschmiedet worden sind.



Auch dieses Jahr lag der Fokus ganz klar auf dem aktiven Austausch auf Augenhöhe. „Ziel war es, das heurige Programm bewusst und offen zu gestalten, damit so viele Stakeholder wie möglich eingebunden und das Risikoempfinden in Anbetracht der aktuellen Wirtschaftslage auf mehrere Schultern verteilt werden kann”, erklärte Dusan Todorovic, Lead Program Manager von aws i2 Business Angels.

Female Investing und Co-Investment im Rampenlicht



Als roter Leitfaden zog sich diesmal das Thema „Co-Investment” durch das inhaltliche Programm. Man wolle den Spieß umdrehen und statt ewigen Startup-Pitch-Sessions nun auch die Investor:innen auf die Bühne holen und deren Erfolgsgeschichten in Zusammenarbeit mit anderen Business Angels und Startups beleuchten.

So pitchten Peter Blumenwitz, Gernot Singer und Conny Hörl jeweils die Meilensteine der eigenen Portfolio-Partner Occyo, Triply und Upstrive. Passend dazu stellte aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister das hauseigene neue Financing-Tool „Startup Invest” vor, welches Co-Investments in junge Tech-Unternehmen langfristig fördern soll.



Inwiefern sich die aktuelle Marktlage samt Energiekrise, Ukraine-Krieg und Inflation auf Dealflow-Prozesse der Risikokapital-Branche auswirkt, diskutierten wiederum Nina Wöss (Fund F), Andreas Riegler (APEX Ventures), Jasmin Güngör (Onsight Ventures), Laurenz Simbruner (PUSH Ventures) und Antonia Rinesch (Trending Topics) in einem VC-Panel.

Im Vergleich zu den Vorjahren gab es mit über 20 Prozent zwar einen leichten Anstieg an weiblichen Besucherinnen, jedoch kristallisierte sich aus dem Flash Update zum Thema „Female Investing” von Svenja Lassen (Female Investors Network), Daniela Haunstein (invest.austria) und Conny Hörl (CK Venture Capital) klar heraus, dass immer noch viel zu wenig Frauen den Schritt zur Investorin wagen.

“Here’s to the crazy ones”

Bevor es zum Abschlussabend in Rosis berühmt-berüchtigter Sonnbergstube ging, rührte noch ein abschließender Programmpunkt das Publikum wortwörtlich zu Tränen.

Club-of-Rome-Mitglied und AQAL-Gründerin Dr. Marena Bozesan motivierte mit ihrer Keynote über den zukunftsorientierten Ansatz “Integral Investing” zur aktiven Einbindung der UN Social Development Goals (SDGs) in die eigene Investitionsentscheidung.

Jeder Business Angel habe letztendlich den Hebel in der Hand, um in jene Projekte zu investieren, die gewinnbringende Technologie mit Impact kombinieren und somit die Welt positiv verändern können. Dabei solle man mehr auf das eigene Bauchgefühl hören, sich trauen, den durch Medien und Gesellschaft fabrizierten Tunnelblick zu weiten und dem verrückten Unternehmer:innen-Geist ab und zu mehr Spielraum geben.

Kein Business Angel Summit ohne Startups

Aus über 80 Einreichungen wurden folgende 12 Jungfirmen zum Austrian Business Angel Summit 2023 eingeladen, um mit potenziellen Investor:innen ins Gespräch zu kommen:



Das Grazer InsurTech rund um Karl Haas, Sebastian Peischl, Michael Murg und Jasper Ettema bietet eine Versicherungs-App, die Nutzer:innen je nach Lebenssituation maßgeschneiderte Versicherungsoptionen ermittelt.

Nachhaltige Mehrwegprodukte für Systemgastronomen, Caterer und Lebensmitteleinzelhandel. Die Wiener Gründerin Victoria Berger hat die Vision über 95 Prozent Einwegmüll in der Lebensmittelbranche zu verhindern.

Tiroler Jungfirma von Richard Hirschhuber, Axel Schnaller, Verena Kreidl, Stefan Kraler und Christian Plattner, die sich auf das Tracking von Gegenständen und Werkzeugen in der Augmented Reality spezialisiert.



Grazer Plattform zur Planung und Optimierung von dezentralen Energiesystemen von Stefano Coss und Sebastian Hais.

Ultraviolette transparente Fensterfolien. Die Grazer Gründer Dominique Waddoup und Christoph Cerny wollen mit ihrem Produkt Vögel weltweit vor Kollisionen mit Glasfassaden schützen.

Wiener Startup von Behzad Shirmardi und Eric Reimhult will die Röntgenindustrie durch die Generierungen von X-Ray-Aufnahmen in höherer Auflösung revolutionieren.

SaaS-Plattform mit Sitz in Innsbruck von Angel Ferrufino, Fabian Rauch, Dijana Keri und Dejan Keri. Nutzt Künstliche Intelligenz, um Gästedaten von Hotels in personalisierte Erlebnisse zu verwandeln.

Gegründet von Constantin Witt-Dörring, Roland Pöll und Philipp Potisk. Die Wiener Plattform vernetzt zukünftige Ehepaare mit Hochzeitsdienstleister:innen im ganzen Land.

Die Tiroler Gründer Fabian Braun und Ricardo Rozas produzieren Software, die Netzwerktechnologie in professionellen Audiogeräten ermöglicht.

Spin-off-Firma der Universität Innsbruck von Eduard Stefan und Philipp Tschaikner mit dem Ziel Biosensoren zur Wirkstofforschung für schwer zugängliche Proteine zu unterstützen.

Wiener Plattform für nachhaltiges Investieren von Katharina Herzog, Timo Nothdurft und Ulrich Penitz. KI-gestütztes Tool zur Erfassung von ESG-Daten aus Unternehmensberichten.

Die Grazer Laurenz Fussenegger, Elias Vögel und Manuel Sperl entwickeln multifunktionale Maschinen zum Bau von Prototypen elektronischer Geräte.

Das 10-jährige Jubiläum des Business Angel Summit findet auch nächstes Jahr wieder in der ersten Juliwoche in Kitzbühel statt.