1Komma5°: Umsatzziele um rund 200 Mio. Euro verpasst und trotzdem profitabel

1KOMMA5°, auch als New Energy-Unicorn aus Hamburg bekannt, hat sein gesetztes Umsatzziel für 2024 verpasst. Angepeilt waren zwischen 600 und 750 Mio. Euro, letztendlich wird man laut CEO Philipp Schröder bei 540 bis 550 Mio. landen. Das Unternehmen sei dennoch nachhaltig profitabel.

Hohe Investitionen, aber schuldenfrei

1Komma5° installiert Solaranlagen, Wärmepumpen, Speicher und Smartmeter und bietet dazu dynamische Stromtarife sowie Betreiber-Software an. Das 2021 gegründete CleanTech-Startup hat in diesem Jahr viel erlebt: Es verwandelte sich vom Software-Anbieter auch in einen Hardware-Produzenten, entwickelte mit Heartbeat AI eine eigene Firma für intelligentes Strommanagement – wir haben berichtet – und will trotz hoher Investitionen und Sonderbelastungen beim Kerngeschäft, dem Hardware-Business, heute schuldenfrei sein. Alleine 25 Millionen Euro wurden laut Schröder in Heartbeat AI investiert, während das Unternehmen über mehr als 100 Millionen Euro an operativer Liquidität sowie einer strategischen Reserve verfügen will.

Jahresumsatz bei 540 bis 550 Mio. Euro

Das deutsche Medium Gründerszene berichtete, dass ihnen Unterlagen von 1Komma5° vorliegen, die eigentlich nur für die interne Verwendung oder für Investor:innen bestimmt sind. Darin soll ersichtlich sein: Die gesetzten Ziele, wie der angepeilte Umsatz von 750 Millionen und ein Vorsteuergewinn von 70 Millionen, wurden nicht erreicht.

Schröder nahm dazu Stellung: “Der Plan waren nicht 750 Millionen Euro – das war die overate Spanne. In einem Interview habe ich von 600 bis 750 Millionen Umsatz gesprochen.“ Der tatsächliche Jahresumsatz für 2024 soll nun bei 540 bis 550 Millionen Euro liegen. Es gäbe noch offene Aufträge im Wert von 250 Millionen, da mehr Verkäufe getätigt wurden, als bisher Installationen vorgenommen werden konnten. Die internen Unterlagen sollen diese Aussage laut Gründerszene untermauern.

1Komma5° hat dieses Jahr besonders stark auf die Buy-and-Build-Strategie gesetzt und eine aggressive Strategie bei Zukäufen gefahren – laut Schröder “allerdings weniger zuvor geplant“, das erkläre die Abweichung. Das Unternehmen hat mittlerweile 75 Standorte in sieben Ländern.

Ein CEO, der sich transparent zu den Zahlen äußert

Schröder hat seinem Unternehmen, das heute mehr als eine Milliarde Euro wert ist, definitiv große Ziele gesetzt. 1Komma5° bereitet seinen Börsengang vor und bis 2030 soll der Umsatz bei zehn Milliarden Euro liegen. Die Behauptung von Gründerszene, dass sein New-Energy-Unicorn das gesetzte Jahresziel deutlich verpasst habe, kommentierte der CEO transparent – nicht nur gegenüber dem Medium persönlich, sondern auch per LinkedIn.

Als erstes stellte er einen Gesamtbezug her und kommentierte das aktuelle Wirtschaftsgeschehen. Schröder verwies auf den Markt, in dem Wettbewerber verschwinden, nannte unter anderem die Northvolt- und Lilium-Insolvenzen als Beispiele und wies auf die kriselnde Solarbranche hin. Der Markt für Solaranlagen in ganz Europa sei laut ihm im Vergleich zu 2022 und 2023 um etwa 50 Prozent geschrumpft. Dann folgten Fakten “ohne Rechentricks”, so der Gründer.

“Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück”

Das EBITDA des Hardware-Bereichs soll sich 2024 auf rund 40 Millionen Euro belaufen und liege damit „auf einem Level mit dem Vorjahr“. Schröder empfindet den Wert als stabil, „insbesondere vor dem Hintergrund des Marktes“. 1Komma5° soll um 50 bis 60 Prozent mehr Auftragseingänge als 2023 erhalten haben. Dennoch gestand Schröder: „Ja, der Umsatz bleibt hinter den Erwartungen zurück, das liegt aber nicht am mangelnden Erfolg oder Nachfrage, sondern am Smart Meter Rollout, der uns bremst (…) – hätte aber etwas besser laufen können.“

Neben den hohen Investitionen in Heartbeat AI habe es eben auch finanzielle Sonderbelastungen gegeben, darunter hochpreisiges Polysilizium für die Hardware, Kosten für 25 Showroom-Eröffnungen und ein neues firmeninternes Betriebssystem. Zudem seien staatliche Förderungen aus Schweden weggefallen.

Und dann sei da noch die „Runrate“ von 700 Millionen, die 1Komma5° 2024 erreicht haben möchte. Dabei handelt es sich um eine hochgerechnete Kennzahl, die den Umsatz auf Basis aktueller Zahlen prognostiziert. Der Wert kann als ein Indikator für das künftige Potenzial gesehen werden. Mit möglichen Investoren sei das New-Energy-Unicorn „in ständigem Austausch“, man habe alle Optionen.

Zu guter letzt geht Schröder auf die generierten Software-Einnahmen ein, die bei 6 Millionen Euro (ohne Energieumsatz) liegen sollen. „Wir werden nächstes Jahr auf einen zweistelligen Annual Recurring Revenue (ARR) steigen.“ 1Komma5° „setzt seinen Plan konsequent um und das profitabel und stark wachsend.“