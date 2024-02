Ethereum knackt erstmals seit April 2022 die 3.000 Dollar

Ethereum, die ewige Nummer zwei am Krypto-Markt hinter Bitcoin, ha soeben an Krypto-Börsen erstmals seit fast zwei Jahren wieder einen Preis von 3.000 Dollar je ETH erzielt. Das war zuletzt im April 2022 der Fall – also kurz bevor der Terra/LUNA-Kollaps die Krypto-Industrie zusätzlich zur US-Zinswende in den Keller zog.

Nun ist Ethereum mit starken Zuwachsraten wieder zurück auf dem Level von etwa 3.000 Dollar, und liegt damit „nur“ mehr etwa 40 Prozent unter der eigenen Bestmarke von 4.891 Dollar je ETH. Diese wurde im November 2021 erzielt, als auch Bitcoin sein bisheriges Allzeithoch erreichte.

Ethereum ist innerhalb des vergangenen Jahres weniger stark als Bitcoin gewachsen (74 vs 110 Prozent), hat aber gerade in den vergangenen Monaten wieder stärker aufgedreht. ETH wuchs seit Jahresbeginn um 26 Prozent, Bitcoin um etwa 18 Prozent. Das könnte darauf hindeuten, dass beim „Silber“ der Kryptowährungen dieses Jahr noch einiges nach oben geht.

Dencun-Upgrade steht kurz bevor

Jedenfalls steht Ethereum im März 2024, also bereits im nächsten Monat, vor einem wichtigen Upgrade. Das so genannte Dencun-Upgrade ist eine der signifikantesten Entwicklungen seit dem Merge, als Ethereum von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt wurde.

Bei Dencun-Upgrade, das voraussichtlich am 13. März über die Bühne gehen soll, geht es um die Verbesserung der Skalierbarkeit und Effizienz des Netzwerks. „Dieses Upgrade zielt darauf ab, die Netzwerkfunktionalität zu verbessern, insbesondere in Bezug auf Sicherheitsaspekte und die Effizienz der Datenverarbeitung. Im Rahmen der Vorbereitung wurden umfangreiche Tests auf dem Holesky-Testnet durchgeführt, die erfolgreich verliefen. Darüber hinaus werden mit Dencun wichtige Diskussionen und Überlegungen zur Reduzierung der Abhängigkeit von Validatoren von vertrauenswürdigen Relays und zur Implementierung weiterer technischer Verbesserungen vorangetrieben“, so Krypto-Experte Ed Prinz.