Ethereum klettert nach Trump-Sieg zurück auf 3.000 Dollar

Im Gefolge von Bitcoin zieht nun auch Ethereum, die ewige Nummer 2 am Krypto-Markt, wieder deutlich an. Wenige Tage nach der US-Wahl und dem Sieg von Donald Trump ist ETH wieder bei 3.000 Dollar je Token zurück. Unter diesen Wert ist ETH am 3. August gefallen und steckte dort etwa drei Monate fest. Nun geht es aber, wie für viele andere Krypto-Assets auch, wieder aufwärts.

Anders als der Marktführer Bitcoin, der derzeit bei einem Allzeithoch von knapp 77.000 Dollar steht, ist Ethereum aber noch lange nicht dort, wo es dieses Jahr und auch generell schon einmal war. Das Hoch von 4.000 Dollar je ETH aus dem März ist noch deutlich entfernt, genauso wie das Allzeithoch von 4.891 Dollar aus dem November 2021.

Ethereum bekommt 2025 wichtige Upgrades

Denn bei Ethereum gab es in den letzten Monaten eher wenig Spannendes zu sehen. Zwar ist es nach wie vor die größte und wichtigste Smart-Contracts-Plattform, jedoch gibt es mittlerweile zahlreiche Alternativen für Stablecoins und Memecoins – vor allem bei Solana. Auch Cardano strebt wieder nach oben, das ja ebenfalls als bessere, weil schnellere und günstigere – Alternative als Ethereum positioniert wird.

Immerhin gibt es bei Ethereum zu sehen, dass für 2025 ein Upgrade der zweit wichtigsten Blockchain vorbereitet wird. Aktuell wird, auch durch den Launch eines neuen Testnets, das Pectra-Upgrade (ein Kunstwort aus „Prag“ und „Electra“) vorbereitet.

Vorgesehen ist die Umsetzung mehrerer EIPs (Ethereum Improvement Proposals). Zum einen sollen Ethereum-Wallets nutzerfreundlicjer werden, weil ihnen temporär Rechte gegeben werden sollen, um Smart Contracts auszuführen. Zum anderen geht es um die Ethereum Virtual Machine (EVM), die zugänglicher für Entwickler von DApps und Smart Contracts gemacht werden soll.