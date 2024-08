Fastic: „Eine Idee ist nur so gut wie das Team“

Eine individuell auf die User zugeschnittene Diät-App bietet das Berliner Startup Fastic an. Die Jungfirma will es Nutzer:innen ermöglichen, ihre Gesundheit zu optimieren und dabei Gewicht zu verlieren. Dabei konzentriert sich Fastic speziell auf das Konzept des „Intervallfastens“. Über das Jungunternehmen erzählt unserem Startup Interviewer der Mitgründer Tobias Börner.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Tobias Börner: Wir haben eine Intervallfastenapp gegründet. Die Fastic-App kombiniert Intervallfasten, Ernährungstracking und Fitnessübungen in einer Anwendung. Sie begleitet Nutzer:innen mit Hilfe kreativer Gamification-Modelle auf ihrem Weg, nachhaltig und gesund abzunehmen und zu leben. Zudem wird Fastic von diversen Krankenkassen unterstützt und ist rückerstattungsfähig. Die App ist global verfügbar und wurde in Deutschland bereits über 10 Mio. Mal heruntergeladen. Gegründet wurde Fastic 2019 in Dresden.

Wer ist im Gründungsteam?

Ben Bak ist mit mir Co-Founder.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

Ben hat in der Vergangenheit unter anderem die App Lovoo gegründet und war 2017 am Exit beteiligt. Inspiriert von Bens eigener Fasten-Erfahrung, gründeten wir 2019 Fastic. „Ich habe mich in einer extremen Lebenskrise befunden und das hat sich auch auf mein Gewicht und meine Gesundheit ausgewirkt. Ich habe 28 Tage lang gefastet und dadurch mein Leben verändert. Als ich mit dem Fasten begonnen habe, habe ich mentale Stärke und Motivation gefunden. Dadurch wurde es mein Ziel, ein gesünderes Leben in die Welt zu bringen“, sagt Ben. Wir wollten Intervallfasten allen zugänglich und leicht verständlich machen. Intervallfasten in Kombination mit gesundem Essen ist eine sehr effektive und nachhaltige Abnehmmethode.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz? Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Wir ermöglichen als erste Food-Tracker App eine Essenserkennung via KI und Handy-Kamera: Mit KI-gestützten Funktionen und einem Restaurant-Menü-Scanner bietet Fastic seinen Nutzer:innen eine Möglichkeit, gesunde Entscheidungen zu treffen und das Essen auswärts zu erleichtern. Der Tracker fungiert wie ein digitaler Ernährungscoach, der Echtzeit-Anleitungen und Tipps bietet einen somit zu gesünderen Entscheidungen führt. Der Vorteil: Die KI erkennt die Mahlzeiten oder das Menü-Angebot anhand eines Fotos. Das mühsame Eintragen der Gerichte entfällt hiermit. Zudem erfasst die Technologie zur Lebensmittelerkennung die Portionsgröße mithilfe der Smartphone-Kamera.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Wir nutzen die Technologie von OpenAI für unsere App.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Gesunde Ernährung und Abnehmen betrifft alle Menschen. Vor allem Frauen sind an unserem Produkt interessiert. Wir haben eine große Online-Community und Gruppen, in denen sich Nutzer:innen gegenseitig motivieren und austauschen können – hier wird unsere App häufig auch Freund:innen weiterempfohlen. Zudem sprechen wir unsere Zielgruppen über gezielte Marketingmaßnahmen an.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Wir haben 2020 eine Seed-Runde von 5 Mio. Dollar abgeschlossen. Investoren waren hier unter anderem Trivago-Gründer Rolf Schrömgens, Ioniq-Chef Jan Beckers, Tier-Mobility-Gründer Lawrence Leuschner sowie Benjamin Bak.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Fastic funktioniert über ein Freemium Model. Grundlegende App-Funktionen sind gratis, erweiterte Funktionen über ein Abonnement verfügbar. Grundsätzlich ist die App aber auch erfolgreich als Free-Version nutzbar und Nutzer:innen haben auch damit Abnehmerfolg. Zudem haben wir die App mit Gamification-Ansätzen so gestaltet, dass die Nutzung Spaß macht und die Nutzer:innen zudem noch Wissen mitnehmen. Es gibt nicht nur Anleitungen zum Intervallfasten, sondern auch Rezept- und Workoutvorschläge. Ebenfalls in der kostenlosen Version enthalten.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Wir möchten noch stärker die Vorteile von KI nutzen und unseren Food-Scanner verbessern.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Eine Idee ist nur so gut wie das Team. Investiert in eine gute und effektive Teamstruktur.

Diese Story ist mit dem Startup Interviewer, einem AI-Tool von Trending Topics entstanden. Willst du ebenfalls zu deinem Startup von unserer AI interviewt werden, dann klicke hier. Weitere Startup-Interviews findest du hier.