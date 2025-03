GO for it! will Finanzbildung für Kinder neu denken

Das steirische Startup GO for it! will Kindern spielerisch Finanz- und Wirtschaftswissen näherbringen. Gegründet wurde das Unternehmen von Elisabeth Leitner, einer erfahrenen Finanzberaterin aus Fladnitz an der Teichalm. Ihr Angebot umfasst ein Memo-Spiel, eine App sowie Schulunterlagen, die Finanzbildung leicht verständlich machen.

Zwei Jahre nach der Gründung sucht sie nun in der TV-Show 2 Minuten 2 Millionen nach einem Investment, um ihre Vision europaweit auszubauen.

Spielerisch lernen: Von Memo-Spiel bis App

Elisabeth Leitner, erfahrene Finanzberaterin mit 14 Jahren Berufserfahrung, gründete das Startup aus einem persönlichen Bedürfnis heraus. „Es ist eigentlich ein Witz, dass es nichts gibt, das man Kindern Finanz- und Wirtschaftsbildung spielerisch und ohne Vorwissen beibringen kann“, überlegte die Gründerin während der Pandemie.

Sie wollte eine kindgerechte Möglichkeit schaffen, Finanzthemen zu erklären. Ihr erstes Produkt war ein Memo-Spiel. Mit 72 Kartenpaaren lernen Kinder spielerisch grundlegende Begriffe wie „Inflation“ oder den Wert von Euro-Banknoten kennen. Das Spiel ist für 9,90 Euro erhältlich.

Ergänzt wird das Angebot durch Arbeitsbücher, in denen die Figuren Gary und Fiona wirtschaftliche Zusammenhänge erklären. Eine interaktive App erweitert das Lernkonzept digital. Auch einen Podcast hat Leitner gestartet: Wie erkläre ich meinem Kind Wirtschaft? bietet Eltern praktische Tipps zur Finanzbildung.

Seit der Gründung von GO for it! Anfang 2023 verfolgte Leitner innovative Ansätze, um finanzielle Bildung spielerisch in den Alltag von Kindern zu integrieren. Das Ziel ist es, ihnen wichtige Finanzkompetenzen zu vermitteln und eine stabile Basis für den verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu schaffen.

Finanzbildung in Schulen

Leitner geht mit GO for it! auch direkt in Schulen und bietet Workshops für Volksschulkinder an. Ziel ist es, früh ein Verständnis für Geld zu schaffen und den bewussten Umgang mit Finanzen zu fördern. Zusätzlich verkauft das Startup seine Produkte als Werbeartikel an Banken.

Mit der Geldhelden-App setzt GO for it! auf Digitalisierung. Die App kann auch im Schulunterricht genutzt werden und wurde bereits über 1.000 Mal heruntergeladen.

Suche nach Investor:innen

Bisher hat Leitner über 150.000 Euro in das Unternehmen investiert. Nun möchte sie weiteres Kapital aufnehmen, um die App weiterzuentwickeln und das Startup auszubauen. Ihr Wunschinvestor ist Alexander Schütz, da er umfassende Erfahrung im Finanzsektor mitbringt.

„Ich bin eigentlich mit der festen Überzeugung in diese Show gegangen, dass ich nicht mehr als 10 % meines Unternehmens abgebe, weil ich noch große Pläne für die Zukunft habe“, betont sie. Ob es zu einem Investment kommt, bleibt abzuwarten.

Elisabeth Leitner tritt am 11. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier. (Die Infos aus der Show konnten nicht verifiziert werden.)