„Fräsinator“: Startup NG-Green Innovations ist insolvent

Mit einer Allround-Fräse hat sich das niederösterreichische Startup NG-Green Innovations seit 2015 einen Namen gemacht. Die Maschine mit dem Namen „Fräsinator“ hatte der Jungfirma unter anderem im Jahr 2018 einen erfolgreichen Auftritt bei 2 Minuten 2 Millionen beschert (wir berichteten). Doch nun ist die Jungfirma in die Insolvenz gerutscht. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband kann das Jungunternehmen seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Vom zuständigen Landesgericht St. Pölten wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Fräsinator lässt sich das ganze Jahr nutzen

NG-Green Innovations hat eine Maschine entwickelt, die sich das ganze Jahr lang verwenden ließ. Sie sollte es unter anderem Landwirt:innen ermöglicht, im Winter Schnee zu fräsen, im Frühling und Herbst Hackschnitzel, Futtermittel und Schüttgut zu transportieren und im Sommer Ernte zu verladen. Es sollte durch die Maschine möglich sein, Schüttgut besonders rasch und schonend zu transportieren.

Die Idee zum Fräsinator stammt von Hanna Gansch. Sie hat NG-Green Innovations gemeinsam mit ihrem Vater Leopold in Kirchberg an der Pielach ins Leben gerufen. Ein wichtiger Meilenstein für das Startup war der Auftritt bei 2 Minuten 2 Millionen im Jahr 2018. Damals bot Hans-Peter Haselsteiner dem Jungunternehmen 300.000 Euro für 25,1 Prozent der Firmenanteile. Laut Firmenbuch ist Haselsteiner jedoch heute nicht an dem Startup beteiligt. Weitere Beachtung für NG-Green gab es im Jahr 2022. Hier erhielt Hanna Gansch den Liese Prokop-Frauenpreis, der besondere Leistungen von Niederösterreicherinnen in den Fokus rückt.

Insolvenz per Eigenantrag angemeldet

Seit der Preisverleihung war es jedoch recht ruhig rund um NG-Green Innovations geworden – bis jetzt. Wie genau das Jungunternehmen in die Insolvenz gerutscht ist und wie hoch die aktuellen Passiva sind, ist derzeit noch unklar. Die Insolvenz hat das Startup per Eigenantrag am vergangenen Montag beim Landesgericht St. Pölten angemeldet. Ob es NG-Green gelingt, den Fräsinator wieder auf Kurs zu bringen, wird sich noch zeigen.