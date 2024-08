FreePavel: Das Netzwerk, das die Freilassung des Telegram-Gründers fordert

Die Festsetzung des Telegram-Gründers und CEO Pavel Durov auf einem Flughafen nahe Paris hat ausgerechnet auf Elon Musks Social-Media-Plattform X eine Welle der Unterstützung ausgelöst. Eine ganze Reihe an Persönlichkeiten mit teilweise sehr vielen Followern, die großteils dem rechten politischen Spektrum zugeordnet werden kann, stellt die Festsetzung als einen Angriff auf die Meinungsfreiheit dar.

Durov hat neben der russischen auch die französische Staatsbürgerschaft – warum er trotz eines Haftbefehl in Frankreich mit dem Privatjet landete, ist bisweilen unklar. Seine Haft wurde zur Vernehmung verlängert. Es soll um die Content-Moderation gehen, Durov soll dafür verantwortlich sein, dass sich via Telegram (Gruppen können dort bis zu 200.000 Teilnehmer:innen haben) kriminelle Inhalte verbreiten, ohne gelöscht zu werden.

Edward Snowden: NSA-Whistleblower im russischen Exil

Edward Snowden, der ehemalige NSA-Auftragnehmer, der massive Regierungsüberwachungsprogramme aufdeckte und nun im russischen Exil lebt, war einer der ersten, der seine Unterstützung äußerte. Snowdens eigene Erfahrung mit Verfolgung durch die Regierung hat ihn zu einem lautstarken Verfechter von Privatsphäre und Meinungsfreiheit gemacht.

The arrest of @Durov is an assault on the basic human rights of speech and association. I am surprised and deeply saddened that Macron has descended to the level of taking hostages as a means for gaining access to private communications. It lowers not only France, but the world. — Edward Snowden (@Snowden) August 25, 2024

Elon Musk: X-Chef und Trump-Unterstützer

Elon Musk, CEO von Tesla, SpaceX und X (ehemals Twitter), ist kein Unbekannter, wenn es um Kontroversen oder angebliche Kämpfe um Meinungsfreiheit geht. Musk war einer der ersten, der sich hinter die #FreePavel-Forderung stellte. „Moderation is a propaganda word for censorship“, schrieb er in Bezug auf die Vorwürfe gegen Telegram, das nach Ansicht französischer Behörden nicht genug gegen die Löschung krimineller Inhalte tue.

Chris Pavlovski: CEO der rechten Youtube-Alternative

Chris Pavlovski, CEO von Rumble, einer Videoplattform, die bei rechten Nutzer:innen beliebt ist, sieht Durovs Festnahme als Teil eines größeren Musters von Tech-Zensur. Pavlovski hat Rumble als Plattform positioniert, die sich gegen die Inhaltsmoderationsrichtlinien von YouTube und anderen Mainstream-Medien stellt. Nach dem Bekanntwerden der Festnahme von Durov nahe Paris verlautbarte er, aus Angst selbst auf schnellstem Wege Frankreich Richtung USA zu verlassen.

I’m a little late to this, but for good reason — I’ve just safely departed from Europe. France has threatened Rumble, and now they have crossed a red line by arresting Telegram’s CEO, Pavel Durov, reportedly for not censoring speech. Rumble will not stand for this behavior and… — Chris Pavlovski (@chrispavlovski) August 25, 2024

Robert F. Kennedy Jr.: Der neueste Trump-Supporter

Robert F. Kennedy Jr., ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat, der für seine kontroversen Ansichten, insbesondere im Bereich Gesundheit und Impfungen, bekannt ist, hat sich ebenfalls für Durovs Freilassung eingesetzt. Kennedy gab kürzlich seine Unterstützung für Donald Trump bekannt, nachdem er keine Chance mehr im US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 für sich sah.

France just arrested Pavel Durov, founder & CEO of the encrypted, uncensored Telegram platform. The need to protect free speech has never been more urgent. — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 25, 2024

Lex Fridman: Podcaster und Musk-Freund

Lex Fridman, ein beliebter Podcaster, der für seine sehr langen und tiefgehenden Gespräche mit führenden Persönlichkeiten aus Technologie und Wissenschaft bekannt ist, hat sich ebenfalls dem Chor der Stimmen angeschlossen, die Durovs Freilassung fordern. Als Freund von Elon Musk und Befürworter des offenen Dialogs hat Fridman seine Besorgnis über den zunehmenden Druck auf Tech-Plattformen geäußert, sich den Regierungsregulierungen zu beugen.

Arrest of Pavel Durov is a disturbing attack on free speech and a threat not just to Telegram but to any online platform. Governments should not engage in censorship. This is a blatant and deeply troubling overreach of power. — Lex Fridman (@lexfridman) August 25, 2024

Kim Dotcom: Der Megauploader, der gegen Auslieferung an die USA kämpft

Kim Dotcom, Gründer von Megaupload und lautstarker Kritiker der US-Regierungspolitik, hat ebenfalls seine Stimme für Durov erhoben. Angesichts seiner eigenen rechtlichen Kämpfe, mit einer drohenden Auslieferung in die USA, kann Dotcom Durovs Notlage offenbar nachvollziehen.

People sell drugs on the streets of Paris. Should Macron be arrested?#FreePavel — Kim Dotcom (@KimDotcom) August 25, 2024

Andrew & Tristan Tate: Schwer belastete Influencer

Die vielfach kritisierten Social-Media-Influencer Andrew und Tristan Tate, die mit Vorwürfen des Menschenhandels, der Vergewaltigung konfrontiert sind, haben ebenfalls ihre Unterstützung für Durov gezeigt. Sie sehen in Durovs Situation einen weiteren Angriff auf diejenigen, die das Establishment herausfordern. Die beiden wurden zuletzt in Rumänien wieder in Untersuchungshaft genommen.

I was with Pavel at his mansion in Dubai a week before my incarceration in 2022. We were eating a meal prepared by his team of chefs. I told him they were coming for me. He paused. Waiting for the starters to be taken away and the mains to be brought. A full 2mins later… pic.twitter.com/m2FI0V2BpP — Andrew Tate (@Cobratate) August 25, 2024

Tucker Carlson: Der Putin-Interviewer

Tucker Carlson, ehemals prominenter Moderator bei FOX News und jetzt auf eigenen Medienwegen unterwegs, hat sich in seiner neuen Rolle als Kommentator ebenfalls für Durovs Sache eingesetzt. Carlson, der kürzlich ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führte, hat auch Durov vor die Kamera geholt. In dem Interview wird unter anderem X von Elon Musk als eine Art verbündete Social-Media-Plattform dargestellt.

Pavel Durov left Russia when the government tried to control his social media company, Telegram. But in the end, it wasn’t Putin who arrested him for allowing the public to exercise free speech. It was a western country, a Biden administration ally and enthusiastic NATO member,… https://t.co/F83E9GbNHC — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2024

Jürgen Elsässer: Chefredakteur des Compact-Magazins

Jürgen Elsässer, Chefredakteur des deutschen Compact-Magazins, einer Publikation, die für ihre rechtsextremen Ansichten bekannt ist, hat sich ebenfalls für Durov ausgesprochen. Das Compact-Magazin wurde in Deutschland im Sommer 2024 etwa einen Monat lang verboten, weil es eine „kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber elementare Verfassungsgrundsätze“ einnehmen soll. Nach Berufung wurde es vorerst wieder erlaubt.