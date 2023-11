FTX-Gründer Sam Bankman-Fried in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen

Ziemlich genau ein Jahr, nachdem die Krypto-Börse FTX zusammen gebrochen war, wurde nun ihr Gründer Sam Bankman-Fried in allen sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen. Ihm wird zur Last gelegt, auf betrügerische Weise Milliarden von Dollar von FTX-Investoren gesammelt und Gelder von FTX-Handelskund:innen missbraucht zu haben -insgesamt wurde er in New York in allen sieben Anklagepunkten in Anwesenheit seiner Eltern schuldig gesprochen. Bankman-Fried drohen nun mehr bis zu 115 Jahre Haft – über das Strafmaß wird später entschieden.

Einsichtig oder geständig zeigt sich SBF weiterhin nicht. Sein Verteidiger Mark Cohen sagte,, dass Bankman-Fried die Entscheidung der Jury respektiere, er aber seine Unschuld beteuere und weiterhin gegen die Anschuldigungen kämpfen werde. Im Prozess hatte SBF die Verantwortung für die massiven Fehler, die FTX-Kund:innen Milliarden kosteten, von sich auf andere Personen im Unternehmen geschoben.

Insgesamt ging es in dem Prozess im Kern um satte 14 Milliarden Dollar (rund 13 Milliarden Euro). Der 31-Jährige soll diese Gelder aus den Einzahlungen der FTX-Kund:innen ohne deren Wissen oder Einwilligung in seinen Hedge-Fonds Alameda Research abgezweigt zu haben, um dort damit hochriskante Investments zu tätigen. Dieses Praxis flog Ende 2022 nach einem Bericht von Coindesk auf, wenige tage später legte FTX eine Milliardenpleite hin. Der FTX-Kollaps hatte auch erhebliche Auswirkungen auf andere Unternehmen in der Krypto-Branche, die deswegen in Notlage gerieten.

Richter: „Eine der größten Finanzbetrügereien der US-Geschichte“

„Sam Bankman-Fried hat einen der größten Finanzbetrügereien in der amerikanischen Geschichte begangen“, sagte US-Staatsanwalt Damian Williams vor dem Gerichtsgebäude, nachdem die Schuldsprüche in allen sieben Anklagepunkten verkündet worden waren. „Diese Art von Betrug, diese Art von Korruption ist so alt wie die Zeit. Wir haben dafür keine Geduld.“ Die Jury brauchte nur etwa fünf Stunden, um gegen SBF zu entscheiden. Er ging bereits in die Geschichte der größten Finanzbetrüger neben Bernie Madoff ein.

Während der 31-jährige Bankman-Fried im Prozess auf „unschuldig“ plädierte, wandten sich seine einstigen Weggefährten allesamt gegen ihn. FTX-CTO Gary Wang, der ehemalige Head of Engineering Nishad Singh und die frühere Alameda-CEO Caroline Ellison bekannten sich in verschiedenen Anklagepunkten schuldig und sagten während des Prozesses gegen Bankman-Fried aus.