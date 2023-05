Get Active Social Business Award: Anmeldung für Fonds läuft noch bis Juli

Wer mit seiner Social Business-Idee Großes erreichen will, sollte sich beim Get Active Social Business Award bewerben, dem größten Social Startup-Fonds in Österreich. Seit 2007, damals unter dem Namen „Ideen gegen Armut“, unterstützt er soziale Projekte und Unternehmen mit finanziell sowie durch Beratungsleistungen von Expert:innen.

94.000 Euro für NGOs, Gruppen oder Einzelpersonen

Anlässlich seines 94. Geburtstags im Jahr 2023 vergibt Coca-Cola Österreich insgesamt 94.000 Euro als Preisgeld. Darüber hinaus werden den Gewinner:innen während und nach dem Award-Verfahren ebenso Expertencoachings zur Verfügung gestellt, „um den erfolgreichen Verlauf ihres Projekts zu gewährleisten“. Die genaue Aufteilung der finanziellen und materiellen Leistungen werde während des Workshop-Wochenendes im September in Stegersbach bekannt gegeben. Diese Form der Unterstützung wird als „Soziales Risikokapital“ verstanden, was bedeutet, dass keine Rückzahlung erwartet wird. Es bestehe jedoch die Möglichkeit einer weiteren finanziellen Unterstützung, abhängig von der „Erreichung vorher festgelegter Meilensteine innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens“. Teilnehmen können Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, Gruppen von engagierten Menschen und ambitionierte Einzelpersonen.

Movevo4kids gewann 2022

Das Projekt wollte Bewegung in die Klassenzimmer Österreichs bringen. Angesichts der Tatsache, dass ein Drittel der österreichischen Kinder übergewichtig ist, wollte die Web-App von Movevo4kids Schüler:innen die Möglichkeit geben, Sport spielerisch in ihren Alltag zu integrieren. Movevo4kids ist speziell auf Schulkinder im Alter von 3 bis 10 Jahren ausgerichtet. Kinder sollen bei der Nutzung gemeinsam auf eine „Bewegungsschatzsuche“ über das gesamte Schuljahr über verteilt gehen. Eingebettet in eine spannende Geschichte, absolviert jede Klasse gemeinsam Bewegungsaufgaben. Durch ihr einfaches Design soll die App auch für das Lehrpersonal einfach zu bedienen sein.

Das Erfüllen von fünf Kriterien führt zum Sieg

Für den Award werden fünf Hauptkriterien berücksichtig: Zunächst wird die Wirksamkeit des eingereichten Projekts bewertet, indem der Beitrag und die Auswirkungen auf das Wohl der Menschen in Österreich analysiert werden. Weiterhin wird die Effizienz des Projekts untersucht, indem geprüft wird, wie effizient die budgetierten Mittel eingesetzt werden und ob das Verhältnis zwischen Investition und erwarteter Wirkung angemessen ist. Ein weiteres Kriterium ist die Finanzierbarkeit des Projekts. Hier wird der Finanzplan auf seine Realität und Plausibilität hin überprüft. Es wird bewertet, ob die geplanten Schritte und Maßnahmen des Projekts mit den vorhandenen Ressourcen umsetzbar sind. Dies betrifft die Durchführbarkeit des Projekts. Schließlich wird der Social-Business-Charakter des Projekts berücksichtigt. Es wird analysiert, inwieweit die Projektidee in der Lage ist, sich langfristig nachhaltig selbst zu finanzieren.

Einreichen bis zum 31.07.23

Wer mitmachen will: Die Einreichungsfrist läuft bis zum 31.07.2023. Das Einreichformular gibt es hier. Weitere Informationen dazu gibt es außerdem noch hier.