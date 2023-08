Goldman Sachs rechnet mit 200 Mrd. Dollar Investitionen in AI bis 2025

Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) könnten laut Goldman Sachs Economics Research einen noch größeren Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) haben als frühere Technologieinnovationen wie Elektrizität und Personal Computer. Die Wirtschaftsforscher Joseph Briggs und Devesh Kodnani schreiben in ihrem Bericht, dass generative KI ein enormes wirtschaftliches Potenzial hat und die weltweite Arbeitsproduktivität um mehr als 1 Prozentpunkt pro Jahr in der Dekade nach der weitreichenden Nutzung steigern könnte.

Um jedoch eine groß angelegte Transformation zu erreichen, müssen Unternehmen erhebliche Investitionen in physisches, digitales und menschliches Kapital tätigen, um neue Technologien zu erwerben und umzusetzen sowie Geschäftsprozesse neu zu gestalten. Diese Investitionen könnten bis 2025 weltweit etwa 200 Milliarden US-Dollar betragen, bevor die Einführung und Effizienzsteigerungen zu bedeutenden Produktivitätssteigerungen führen.

Die Investitionen in KI steigen von einem relativ niedrigen Ausgangspunkt aus und werden voraussichtlich einige Jahre dauern, um einen großen Einfluss auf die Wirtschaft zu haben. Laut Goldman Sachs Research ist die USA als Marktführer im Bereich KI-Technologie positioniert, und amerikanische Unternehmen werden wahrscheinlich relativ frühzeitige Anwender sein. Obwohl sich ein ähnlicher Effekt auch bei anderen KI-Führern wie China abspielen könnte, wird der Investitionseffekt wahrscheinlich geringer und verzögerter eintreten.

AI: Beitrag zum US BIP bis 4%

Langfristig könnten die mit KI verbundenen Investitionen in den USA bis zu 2,5 bis 4% des BIP betragen und in anderen führenden KI-Ländern 1,5 bis 2,5% des BIP, wenn die Wachstumsprognosen von Goldman Sachs Research für KI vollständig realisiert werden.

Obwohl der Zeitpunkt des KI-Investitionszyklus schwer vorherzusagen ist, deuten Unternehmensumfragen darauf hin, dass er voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts eine Investitionswirkung haben wird, wobei größere Unternehmen in den Bereichen Information und professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen früher adoptieren werden.

Und obwohl es Zeit brauchen wird, bis KI die Produktivität steigert, hat das Interesse der Märkte an KI bereits rapide zugenommen. Mehr als 16% der Unternehmen im Russell 3000 (Der Russell 3000 Index ist ein bekannter Aktienindex, der die Performance von rund 3.000 US-amerikanischen Unternehmen abbildet, Anm.) erwähnen die Technologie in ihren Gewinnkonferenzen, verglichen mit weniger als 1% dieser Unternehmen im Jahr 2016. Etwa die Hälfte dieses Anstiegs erfolgte nach der Veröffentlichung von ChatGPT im vierten Quartal 2022. Frühere Forschungen unserer Ökonomen haben gezeigt, dass solche Erwähnungen eine Zunahme der Investitionen auf Unternehmensebene vorhersagen.

Kurzfristig kein merkbarer Effekt

Unter Berücksichtigung dieser Informationen schätzt Goldman Sachs Research, dass die Investitionen in KI bis 2025 in den USA auf etwa 100 Milliarden US-Dollar und weltweit auf 200 Milliarden US-Dollar steigen könnten. „Trotz dieses extrem schnellen Wachstums wird der kurzfristige BIP-Effekt wahrscheinlich recht bescheiden sein, da KI-bezogene Investitionen derzeit nur einen sehr geringen Anteil am US-amerikanischen und weltweiten BIP ausmachen“, schreiben Briggs und Kodnani.

Die Investitionen in KI werden voraussichtlich auf vier Schlüsselbereiche konzentriert sein:

Unternehmen, die KI-Modelle trainieren und entwickeln

Unternehmen, die die Infrastruktur (z. B. Rechenzentren) für den Betrieb von KI-Anwendungen bereitstellen

Unternehmen, die Software zur Ausführung von KI-fähigen Anwendungen entwickeln

Unternehmen, die für diese Software und Cloud-Infrastrukturdienste bezahlen.

Die Goldman-Sachs-Ökonom:innen erwarten, dass die Investitionen in KI größtenteils aus Hardware-Investitionen zur Schulung von KI-Modellen und zur Ausführung von KI-Abfragen sowie aus erhöhten Ausgaben für KI-fähige Software stammen werden.

„Investitionen in KI konzentrieren sich bisher hauptsächlich auf die Modellentwicklung, aber für eine skalierbare generative KI wird wahrscheinlich ein wesentlich größerer Schub in Bezug auf Hardware und Software erforderlich sein“, schreiben Briggs und Kodnani.

In der Zwischenzeit gibt es Anzeichen für eine frühe KI-Adoption in einigen Branchen, obwohl Goldman Sachs Research erwartet, dass die breiteren makroökonomischen Auswirkungen noch einige Jahre entfernt sind. Frühere technologische Durchbrüche haben gezeigt, dass es schwer vorherzusagen ist, wann die Adoption ausreicht, um die Wirtschaft maßgeblich zu beeinflussen.