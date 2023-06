Google-Führungskraft erschafft Archiv zur Bewahrung palästinensischer Kultur

Das palästinensische Handwerk „Tatreez“ wird seit Jahrhunderten praktiziert und zeichnet sich durch komplexe Designs und Muster aus. Die traditionelle Stickerei gilt jedoch als eine vom Aussterben bedrohte Kunstform und wurde von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Tirazain, die digitale Bibliothek von Zain Masri, hat sich 2021 diesbezüglich zu einem Hoffnungsträger entwickelt. Hier werden die uralten Designs nämlich digitalisiert und somit vor einem ungewollten Verlust gerettet.

Das Handwerk Tatreez bisher auf mündliche Weitergabe angewiesen

Die Stickereien, die sich durch aufwendige Handarbeiten, Stoffe und leuchtende Fäden auszeichnen, die traditionell-palästinensische Thobe-Kleider verzieren, sind für das palästinensische Volk ein Kulturgut von großer Bedeutung.

Die Materialien, die für die Stickerei verwendet werden, sind leider äußerst empfindlich. Hinzu kommt das langwährende Fehlen eines nationalen Archivs oder einer physischen Sammlung, was den Erhalt der Werke in der Vergangenheit erheblich erschwert hat. Tatreez war somit bislang von der mündlichen Überlieferung innerhalb von Familien abhängig, was zum Verlust von vielen Mustern, und Designs geführt hat.

Tirazain als Brücke zwischen Tradition und Technologie

Um das Kulturgut zu retten, wurde die Plattform Tirazain gegründet. Sie ist weltweit die größte und umfangreichste digitale Bibliothek für palästinensische Stickmuster. Das interaktive und frei verfügbare Archiv soll die Kluft zwischen Tradition und Technologie überbrücken: „Ich habe Tirazain mit dem tiefen Verantwortungsbewusstsein gegründet, das lebendige Erbe der palästinensischen Stickerei zu bewahren und zu feiern. Tirazain ist ein Beweis für die Macht der Technologie bei der Bewahrung unseres kollektiven Erbes und der Förderung eines starken Gemeinschaftsgefühls unter den Palästinensern weltweit.“, so Gründerin Zain Masri.

Zain zielt auch darauf ab, die Initiative auf die gesamte arabische Welt auszuweiten. Sie ist der Meinung, dass das Wissen über das kulturelle Erbe und die Kultur für jeden frei zugänglich sein sollte. Mit Tirazain möchte sie arabischen Frauen digitale Fähigkeiten vermitteln, damit sie „Hindernisse überwinden und andere inspirieren können“.

Musterauswahl nach Dorf, Farben und Themen strukturiert

Diese umfassende Sammlung mit über 1.000 traditionellen Tatreez-Designs ist nach Dorf, Farben, Designs und Thema geordnet. Da in Österreich etwa 4.000 Palästinenser leben, findet die Kunstform innerhalb der Landesgrenzen eine Heimat. Die Webseite soll neben der Kulturbewahrung als Ressource für Kunsthandwerker:innen betrachtet werden, die Inspiration suchen, aber auch interessant für Forscher:innen oder Kunstbegeisterte sein, die das palästinensische kulturelle Erbe in Österreich erkunden möchten.

Forbes 30 Under 30

Im Oktober 2021 gründete Zain Masri die digitale Bibliothek Tirazain. Sie ist aktuell als Head of Brand & Reputation Marketing bei Google tätig blickt auf eine über 10-jährige Karriere in den Bereichen Technologie und Medien zurück, darunter Positionen bei YouTube, Starcom und Leo Burnett. Ihre Begeisterung für Schnittstelle zwischen Technologie, Medien und arabischer Kultur führte sie zur Gründung von Tirazain. Ihr Engagement für die Bewahrung des palästinensischen Erbes hat sie außerdem zur Forbes 30 Under 30-Preisträgerin gemacht.