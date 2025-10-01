Google: „Gemini for Home“ ersetzt Google Assistant für Smart-Home-Devices

Google präsentiert mit „Gemini for Home“ einen neuen KI-Assistenten, der den bisherigen Google Assistant auf Smart-Home-Devices ablösen wird. Der neue Assistent soll nicht nur bestehende Funktionen verbessern, sondern auch völlig neue Möglichkeiten durch multimodale KI-Fähigkeiten bieten. „Gemini for Home ist darauf ausgelegt, intuitiv und proaktiv zu sein, und vor allem ist es durch seine multimodalen Fähigkeiten grundsätzlich seiner Umgebung und den Menschen darin bewusst“, heißt es bei der Produkt-Präsentation.

Die Neuerungen umfassen natürlichere Gespräche mit realistischen Stimmen, kontextbezogene Antworten und die Möglichkeit, komplexe Anfragen zu stellen, ohne spezifische Befehlsformen verwenden zu müssen. Mit „Gemini Live“ wird zudem ein kontinuierlicher Gesprächsmodus eingeführt, bei dem kein Aktivierungswort mehr nötig ist.

Auch die Kamerafunktionen haben mehr zu bieten: Gemini kann Szenen semantisch verstehen und interpretieren, was in Kamerabildern passiert, anstatt nur Bewegungen zu erkennen. Die Funktion „Ask Home“ ermöglicht es, die gesamte Videohistorie mit natürlicher Sprache zu durchsuchen oder komplexe Automatisierungen einfach zu beschreiben, statt sie programmieren zu müssen.

Modernisierte Google-Home-App

Parallel dazu bringt Google eine komplett überarbeitete Google-Home-App. „Wir haben die Grundlage neu aufgebaut, um sie schnell und zuverlässig zu machen. Wir haben ein einfaches neues Design entwickelt“, so das Google-Team. Die App wurde mit Fokus auf Leistung optimiert – auf einigen Android-Geräten soll sie bis zu 70 Prozent schneller starten. Ein wichtiger Meilenstein ist die Integration aller Nest-Funktionen in eine einheitliche App. Alle Nest-Thermostate seit 2015 sowie sämtliche Nest-Kameras und -Doorbells sollen über die erneuerte Google-Home-App gesteuert werden.

Für die erweiterten Funktionen führt Google ein neues Abonnement ein: Google Home Premium ersetzt das bisherige Nest Aware und schaltet fortschrittliche Gemini-Funktionen für alle kompatiblen Geräte frei. Das Abo ist ab 10 Euro monatlich oder 100 Euro pro Jahr zu haben. Nutzer:innen des kostenlosen Angebots erhalten weiterhin grundlegende Gemini-Funktionen, während Premium-Abonnent:innen Zugriff auf erweiterte Funktionen wie Gemini Live, Ask Home und umfangreichere Kamerafunktionen bekommen.

Google launcht neue Nest-Kameras und Lautsprecher

Google präsentiert auch neue Hardware, die speziell für Gemini optimiert wurde. Dazu gehören zwei neue kabelgebundene Nest-Kameras: die Nest Cam Indoor Wired (Preis: ca. 100 Euro) sowie die Nest Cam Outdoor Wired in der 2. Generation (Preis: ca. 150 Euro). Beide bieten 2K-Bildqualität und ein größeres Sichtfeld. „Wir haben sie von Grund auf als die besten KI-Kameras gebaut. Die gesamte Hardware – die 2K-Details, das breitere Sichtfeld – wurde entwickelt, um die reichhaltigen Daten zu liefern, die Gemini für ein echtes Szeneverständnis benötigt“, so die Entwickler.

Zusätzlich kündigt Google einen neuen Google-Home-Speaker an, der im Frühjahr 2026 für 99 Dollar erhältlich sein wird. Der Lautsprecher ist speziell für interaktive Gespräche mit Gemini konzipiert und verfügt über einen neuen Lichtring für visuelles Feedback.