Hinge Health absolviert erfolgreichen IPO

Das Digital-Health-Unternehmen Hinge Health hat am Donnerstag einen gelungenen Start an der New York Stock Exchange hingelegt. Die Aktie schloss den ersten Handelstag bei 37,56 Dollar und lag damit etwa 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 32 Dollar.

Der Börsengang brachte dem Unternehmen 437 Millionen Dollar ein, wovon rund 237 Millionen direkt an Hinge Health gingen und der Rest an bestehende Investoren. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf etwa 3 Milliarden Dollar.

Hinge Health ist nach der Trading-Plattform eToro und Batterie-Riese CATL der nächste erfolgreiche Börsengang für ein Tech-Unternehmen dieses Jahr. Bald werden weitere IPOs wie jener der US-Neobank Chime folgen.

Bewertung deutlich unter privatem Niveau

Trotz des positiven ersten Handelstags liegt die öffentliche Bewertung erheblich unter der letzten privaten Finanzierungsrunde. Im Oktober 2021 hatte Hinge Health in einer von Tiger Global Management geführten Serie-E-Runde eine Bewertung von 6,2 Milliarden Dollar erreicht.

Solche „Down-Round-IPOs“ sind mittlerweile weniger stigmatisiert, wenn die vorherige Bewertung aus der überhitzten Finanzierungsphase 2020-2021 stammt. Ähnliche Entwicklungen zeigten sich bei Reddit (IPO-Bewertung: 5,4 Milliarden Dollar vs. 10 Milliarden Dollar in 2021) und ServiceTitan (6,3 Milliarden vs. 7,6 Milliarden Dollar).

Technologie und Marktposition

Das 11 Jahre alte Unternehmen entwickelt digitale Physiotherapie-Lösungen zur Behandlung von Muskel-Skelett-Beschwerden. Die Plattform nutzt tragbare Sensoren und Computer-Vision-Technologie, die von einem klinischen Team aus Physiotherapeuten, Ärzten und zertifizierten Gesundheitscoaches überwacht wird.

Zu den größten externen Anteilseignern gehören Insight Partners (19 Prozent) und Atomico (15 Prozent). Die Mitgründer Daniel Perez und Gabriel Mecklenburg halten 18,9 bzw. 8,2 Prozent der Anteile.

Wettbewerbsumfeld

Hauptkonkurrent Sword Health wurde vor etwa einem Jahr mit 3 Milliarden Dollar bewertet und erwägt ebenfalls einen Börsengang für 2025. Mit Omada Health hat kürzlich ein weiteres Digital-Health-Unternehmen IPO-Pläne eingereicht, das unter anderem im Bereich Muskel-Skelett-Beschwerden mit Hinge Health konkurriert.