Joby Aviation: Erster internationaler Flug mit E-Lufttaxi in Japan absolviert

Nach dem frisch zugesicherten 500-Millionen-Dollar-Investment von Toyota hat sich der eVTOL-Entwickler (electric Vertical Take-Off and Landing) Joby Aviation nach Japan begeben, um dort seinen Geschäftspartnern die Flugfähigkeiten seines Lufttaxis vorzuführen. Es handelte sich dabei um den ersten internationalen Demonstrationsflug ohne Pilot an Bord.

Lufttaxi-Flug über Shizuoka in Japan

Für seinen finanzkräftigen Partner – insgesamt hat der japanische Automobilhersteller 894 Millionen US-Dollar investiert – brachte Joby Aviation sein experimentelles eVTOL-Lufttaxi vergangenes Wochenende nach Japan. Dort fand der erste Lufttaxi-Vorführflug über Shizuoka mit tollem Ausblick auf den Berg Fuji statt. Das Flugtaxi startete senkrecht und setzte seinen Flug horizontal fort.

Beobachtet wurde das Spektakel von Führungskräften beider Unternehmen, darunter der Toyota-Vorsitzende Akio Toyoda und Executive Vice President und Chief Technology Officer der Motor Corporation, Hiroki Nakajima. Aber auch wichtige Interessengruppen und Vertreter der japanischen Zivilluftfahrtbehörde waren bei der Flugdemonstration anwesend.

eVTOL-Lufttaxifahrten für die breite Masse

Wie electrek berichtete, planen Joby Aviation und die Toyota Motor Corporation ihre „langfristige Partnerschaft“ nach dem geglückten Testflug weiter fortzusetzen. Toyota ist seit 2019 in das eVTOL-Projekt investiert. Mit dem frischen Kapital will man den eVTOL-Entwickler bei der Zertifizierung und der Serienfertigung seiner Lufttaxis unterstützen. Das Ziel: eVTOL-Lufttaxiflüge für die breite Masse zu ermöglichen.

Die Rede ist vom Aufbau einer Produktionsallianz, um die erste Phase der eVTOL-Kommerzialisierung in den USA zu unterstützen. Immerhin ist Toyota der größte Automobilhersteller in Japan und verfügt über Dutzende erstklassige Ingenieur:innen, die gemeinsam mit Joby den eVTOL-Flugverkehrssektor voranbringen können. Für JoeBen Bevirt, Gründer und CEO von Joby, stellt der erste Überseeflug einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu sauberen Flugreisen im Alltag dar. Der vollwertige eVTOL-Lufttaxibetrieb ist laut Bevirt für “irgendwann in 2025“ geplant.