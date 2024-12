KI, Zukunftschancen & Verantwortung – Das sagt Peter Ahnert von Nagarro

Wir sprechen in dieser Folge mit ⁠Peter Ahnert⁠ über künstliche Intelligenz, ihre Entwicklung im letzten Jahr, ihre Bedeutung für die Zukunft und alles, was es dabei zu beachten gilt – Stichwort: Daten und Transparenz.

Peter leitet die Expansion der Global AI & Data Science Business Unit beim TECH-Beratungsunternehmen Nagarro in Europa und findet, dass man KI unbedingt als Chance sehen und nutzen sollte. Womöglich ist KI noch transformativer als alles, was wir in der Vergangenheit gesehen haben.