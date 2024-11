Krypto-Markt im Einbruch – Bitcoin auf 92.000 Dollar – Aufwind dennoch erwartet

Am Dienstag zeigt sich auf dem Krypto-Markt erneut ein scharfer Einbruch. Bitcoin löst schon seit drei Tagen eine Korrektur auf dem Markt aus, berichtet CoinDesk. Alle größeren Kryptowährungen haben am Dienstag zumindest fünf Prozent an Wert verloren. BTC steht derzeit auf 92.000 Dollar (87.000 Euro), doch Analyst:innen erwarten dennoch, dass die Top-Währung das kurzfristige Ziel von 100.000 Dollar erreichen wird.

„Bitcoin durchläuft Korrekturphase“

Bitcoin hat seit Montag ordentlich an Wert verloren, der Kurs ist von zeitweise etwa 98.000 Dollar auf etwa 92.000 Dollar gerutscht. Die Marktkapitalisierung liegt nun bei 1,8 Billionen Dollar. BTC neigt jedoch dazu, sich zu erholen, wenn kurzfristige Inhaber:innen mit Verlust verkaufen. Das kurzfristige Ziel von 100.000 Dollar pro BTC bleibt unverändert, wobei Analyst:innen laut CoinDesk eine Korrektur von bis zu 10 Prozent vom Höchststand (oder bis zu 92.000 Dollar) als „natürliches Phänomen“ betrachten.

„Der Rekordzufluss von Stablecoin-Kapital in Binance deutet darauf hin, dass wir uns wahrscheinlich in der Mitte, aber nicht in der Nähe des Endes des aktuellen Bullenmarktes befinden“, zitiert CoinDesk Ruslan Lienkha, Chief of Markets bei YouHodler. „Bitcoin durchläuft eine Korrekturphase, die wahrscheinlich von Gewinnmitnahmen angetrieben wird, was dazu führen kann, dass sich der Preis konsolidiert, bevor er sich möglicherweise in Richtung der psychologischen Schlüsselmarke von 100.000 Dollar bewegt.“

Weiterhin „extreme Gier“ auf dem Kryptomarkt

Doch derzeit sind Bitcoin und auch der Rest der Top-Währungen im Rückgang. Ethereum ist am Dienstag ebenfalls um fünf Prozent gefallen und liegt gerade bei 3.300 Dollar (etwa 3.150 Euro). Solana hat einen Verlust von etwa zehn Prozent erlitten und liegt jetzt bei 229 Dollar (217 Euro). Die vormalige Hype-Währung Dogecoin ist um fast zwölf Prozent gefallen und steht nun bei etwa 37 US-Cent. Mehr als fünf Prozent haben auch Top-Währungen wie XRP und Cardano verloren.

Dass auf dem Krypto-Markt trotz dieser Entwicklung immer noch eine positive Stimmung vorherrscht, zeigt der Fear and Greed Index von Coinmarketcap. Dabei handelt es sich um ein Tool, das die Marktstimmung anhand von Echtzeit- und historischen Daten analysiert. Dieser Index reicht von 0 bis 100, wobei ein niedriger Wert auf extreme Angst und ein höherer Wert auf extreme Gier hinweist. Der Index gibt Aufschluss darüber, ob der Markt möglicherweise unterbewertet (extreme Angst) oder überbewertet (extreme Gier) ist. Am Dienstag liegt der Index trotz des Absturzes von BTC und Co bei 81, was „extreme Gier“ bedeutet.