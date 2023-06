Krypto-Token haben ein Problem – weil sie wie Startup-Investments aussehen

Es ist nicht bloß ein Angriff auf Binance und Coinbase, sondern tatsächlich eine Attacke auf einige der wichtigsten Krypto-Startups und ihre weit verbreiteten Token. Denn die US-Börsenaufsicht SEC hat nicht bloß die beiden größten Krypto-Börsen der Welt verklagt, sondern zeitgleich auch festgehalten: Die US-Behörde unter ihrem Chef Gary Gensler hält SOL von Solana, ADA von Cardano oder MATIC von Polygon für digitale Wertpapiere.

Das Problem dabei: Wertpapiere können nicht einfach so auf den Markt gebracht werden, und die Firmen, Projekte und Stiftungen hinter den Token könnten sich damit ebenso strafbar gemacht haben wie die Exchanges Binance und Coinbase, die diese Token mit US-Bürger:innen gehandelt haben. In der Klage gegen Binance werden konkret 12 betroffene Token als Wertpapiere eingestuft, nämlich:

BNB (BNB)

Binance USD (BUSD)

Solana (SOL)

Cardano (ADA)

Polygon (MATIC)

Filecoin (FIL)

Cosmos Hub (ATOM)

The Sandbox (SAND)

Decentraland (MANA)

Algorand (ALGO)

Axie Infinity (AXS)

Coti (COTI)

Und in der Klage gegen Coinbase sind es 13 Token, die explizit als „Securities“, also Wertpapiere von der SEC genannt werden:

Solana (SOL)

Cardano (ADA)

Polygon (MATIC)

Filecoin (FIL)

The Sandbox (SAND)

Axie Infinity (AXS)

Chiliz (CHZ)

Flow (FLOW)

Internet Computer (ICP)

NEAR Protocol

Voyager Token (VGX)

DASH

NEXO

Mittlerweile wurden bzw. werden von der SEC 55 Token als Wertpapiere eingestuft, und zwar:

XRP, Toncoin (TON), LBRY Credits (LBC), OmiseGo (OMG), DASH, Algorand (ALGO), Naga (NGC), Monolith (TKN), IHT Real Estate (IHT), Power Ledger (POWR), Kromatica (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), XYO Network (XYO), Liechtenstein Cryptoasset Exchange (LCX), Kin (KIN), Salt Lending (SALT), Beaxy Token (BXY), DragonChain (DRGN), Tron (TRX), BitTorrent (BTT), Terra USD (UST), Luna (LUNA), Mirror Protocol (MIR), Mango (MNGO), Ducat (DUCAT), Locke (LOCKE), EthereumMax (EMAX), Hydro (HYDRO), BitConnect (BCC), Meta 1 Coin (META1), Filecoin (FIL), BNB (BNB), Binance USD (BUSD), Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS), COTI (COTI), Paragon (PRG), AirToken (AIR), Chiliz (CHZ), Flow (FLOW) Internet Computer (ICP), Near (NEAR), Voyager Token (VGX), Nexo (NEXO) and FTX Token

sowie 13 weitere digitale Finanzprodukte, und zwar so genannten Mirror Protocol mAssets, die die Preise von echten Aktien oder ETFs etwa von Apple, Amazon.com, Microsoft oder dem iShares Gold Trust spiegeln. Danke an dieser Stelle an Cointelegraph für das Listen der betroffenen Token, die die SEC bisher explizit als Wertpapiere bezeichnet hat (mehr dazu hier). Laut Cointelegraph ist damit etwa ein Zehntel der gesamten Marktkapitalisierung von Krypto-Assets betroffen, also Assets im Wert von etwa 100 Milliarden Dollar.

Token-Verteilungen, die wie Cap Tables aussehen

Besonders auf die Token SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, FLOW, MANA oder AXS hat es die SEC in der Klagewelle abgesehen. In der Klage gegen Coinbase wird detailliert geschildert, welche Firmen sich wann wie viele Token kauften. Ein gutes Beispiel dafür, wie man bei der SEC unter ihrem Chef Gary Gensler über Krypto-Assets denkt, ist Flow, also die auf NFT-Gaming spezialisierte Blockchain der kanadischen Dapper Labs. Die Firma ist nicht nur für die CryptoKitties berühmt geworden und lieferte dann weitere NFT-Hits wie NBA Topshot ab, sondern hat 2021 auch satte 205 Millionen Dollar Investment von Andreessen Horowitz, Coatue und weiteren Geldgebern erhalten.

In der Klage gegen Coinbase hat die SEC sogar eine Grafik zur Token-Verteilung von FLOW abgebildet, die nicht nur zeigt, dass Dapper Labs zu Beginn 20 Prozent der Token hatte, sondern dass für Investor:innen etwa 30 und für Developers weitere 18 Prozent der Token bereit gehalten wurden. So gesehen könnte man die Token-Verteilung auch als Cap Table eines Startups sehen – und Token nicht bloß als Gutscheine für Blockchain-Transaktionen, sondern als Anteilsscheine an einer Firma, die von Foundern, Mitarbeiter:innen und Investor:innen gehalten werden:

Riesige VC-Investments in den letzten Jahren in Solana Labs und Co.

Wer die letzten Jahre die Krypto-Industrie beobachtet hat, der weiß ziemlich genau, dass viele der genannten Projekte sehr viel Geld von Großinvestor:innen bekommen haben – darunter sehr große Namen wie Andreessen Horowitz, Sequoia, Tiger Global, Softbank, Coatue oder auch Google Ventures. Hier eine (unvollständige Liste) zu den Investments in einige jener Krypto-Projekte, deren Token die SEC nun aufs Korn genommen hat:

Company HQ Invest in $M Val. in $B Vertical Investors Yuga Labs (APE) USA 450 4 NFT/Metaverse Andreessen Horowitz, Animoca Brands, The Sandbox, LionTree, Sound Ventures, Thrive Capital, FTX, MoonPay, Google Ventures, Adidas, Snoop Dogg, Mark Cuban, Steve Aoki, Tiger Global, Seven Seven Six, Timbaland, Dez Bryant, Time Ventures, Samsung Polygon Labs

(MATIC) India 450 2 Smart Contracts Sequoia Capital India, Tiger Global, SoftBank, Galaxy Digital, Republic Capital, Makers Fund, Alameda Research, Alan Howard, Alexis Ohanian, Steadview Capital, Elevation Capital, Animoca Brands, Spartan Fund, Dragonfly Capital, Variant Fund, Kevin O’leary Near Protocol (NEAR) USA 350 tba Smart Contracts Tiger Global. Republic Capital, FTX Ventures, Hashed, Dragonfly Capital Partners, ParaFi Capital, Blockchange Ventures, MetaWeb.vc Aptos

(APT) USA 200 1 Stablecoin Tiger Global, Katie Haun, Multicoin Capital, 3 Arrows Capital, FTX Ventures, Coinbase Ventures, Silvergate Capital Uniswap Labs (UNI) USA 165 1,7 Exchange Polychain Capital, a16z crypto, Paradigm, SV Angel, Variant Dapper Labs

(FLOW) Kanada 555 2,6 NFT Coatue, Andreessen Horowitz, GV, Version One Ventures, Bond, GIC, Michael Jordan, Kevin Durant, Ashton Kutcher, Shawn Mendes, Will Smith Solana Labs (SOL) USA 314 tba. Smart Contracts Andreessen Horowitz, Polychain Capital, Alameda Research, Blockchange Ventures, CMS Holdings, Coinfund, CoinShares, Collab Currency, Memetic Capital Avalanche (AVAX) USA 230 tba. Smart Contracts Polychain, Three Arrows Capital, R/Crypto Fund, Dragonfly, CMS Holdings, Collab+Currency, Lvna Capital Sky Mavis/Axis Infinity (AXS) Vietnam 152 Mio. Dollar 3 Mrd. Dollar NFT Gaming Andreessen Horowitz, Paradigm, SNÖ, SevenSevenSix, FTX, Samsung Next, Fabric Ventures, Rainfall, Standard Crypto, Not Boring Capital

Wie dezentral ist das Web3 wirklich?

Diese enormen Investments in Krypto-Firmen durch VCs wie Andreessen Horowitz (a16z) haben bereits vor mehr als einem Jahr zu großen Kontroversen geführt. Berühmt ist der Streit zwischen Marc Andreessen von a16z und Jack Dorsey. „Dir gehört das Web3 nicht. Es gehört den VCs und ihren LPs. Es wird niemals ihren Incentives entgehen. Es ist letztlich eine zentralisierte Einheit mit einem anderen Etikett“, schrieb Dorsey Ende 2021 in Richtung a16z, damals einer der prominentesten Krypto-Investoren. Und wies schon damals auf ein Problem hin, das nun die SEC und einige der größten Token der Welt beschäftigt: Wie dezentral sind Blockchains wirklich – und wie ähnlich sind sie eigentlich klassischen Unternehmen?