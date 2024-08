Leaders21 holt frische 6-stellige Summe von der Raiffeisen-Landesbank Steiermark

Die „21“ steht natürlich für das 21. Jahrhundert, und das Startup mit dem Namen Leaders21 für die Vermittlung jener Skills, die Führungskräfte in eben diesem Jahrhundert brauchen, um Unternehmen durch unruhige Zeiten zu steuern. Nun verkündet die 2021 gestartete Firma mit Sitzen in Linz und Wien eine neue Finanzierungsrunde. So hat die Raiffeisen-Landesbank Steiermark im Zuge der Kapitalerhöhung aus einer früheren Investment-Runde einen frischen sechsstelligen Betrag eingebracht.

Das bedeutet, dass die Millionenfinanzierung aus 2022, bei der die Investoren Hansi Hansmann, Alfred Luger, Walter Koch, Calm/Storm Ventures, Claudio de Sanctis, Reinhold Baudisch und Michael Doberer (beide Ex-durchblicker), Franz und Monika Humer, Markus Aschauer sowie Lisa Pallweber und Felix Staeritz an Bord kamen, noch einmal verlängert wird. Laut Aussendung sei das „in wirtschaftlich schwierigen Zeiten“ gar nicht so einfach gewesen, da Investoren ganz genau hinsehen würden.

„Gerade in Zeiten von KI, ChatGPT und Co. ist die Weiterentwicklung von „Human Skills“ oder „21st Century Skills“ essentiell. Denn Menschen arbeiten immer noch mit Menschen zusammen, das wird sich nicht ändern“, so CEO Thomas Kleindessner, der das Startup gemeinsam mit Ex-Runtastic Florian Gschwandtner gründete. „Aber Unternehmen müssen zusätzlich am Skillset und am Mindset ihrer Führungskräfte und Mitarbeitenden arbeiten, damit diese mit dem technologischen Fortschritt und auch mit den Anforderungen junger Arbeitnehmer:innen umgehen können.“ Am Kursprogramm stehen etwa, wie man Veränderungen managt, wie man Teams entwickelt oder wie man Achtsamkeit im Job umsetzen kann. Aufbau für das Deutschlandgeschäft

Das Geld soll vor allem in den Markenaufbau und den Vertrieb in Deutschland investiert werden. „Neben österreichischen Investment Cases suchen wir auch immer nach innovativen Lösungen, um intern unsere eigenen Teams weiterzuentwickeln. So sind wir auf Leaders21 und deren digitale Plattform zur Entwicklung von 21st Century Skills gestoßen. Zusätzlich zur Leaders21 Plattform hat uns das Team rund um die Co-Founder Thomas Kleindessner und Florian Gschwandtner überzeugt, in das vielversprechende Startup zu investieren.” so Eva Gfrerrer, Prokuristin der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, in einer Aussendung.

Je nach Größe des Teams bzw. des Unternehmens (von 11 bis mehr als 1.000 ist alles möglich) berechnet sich auch die Jahresgebühr für die Leaders-21-Plattform – die Kosten belaufen sich da von 50 bis 300 Euro pro User und Jahr. Je mehr Mitarbeiter:innen ein Unternehmen Zugang geben will, umso günstiger wird es pro Nase. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, persönlichen Coachings und Trainings zu buchen.

Und: Leaders21 will nicht mehr nur alleine für den Content der Micro-Learning-Plattform sorgen, sondern lässt auch Externe auf die Plattform. „Ab sofort bieten wir auch externen Trainer:innen die Möglichkeit, ihr Portfolio mit der Leaders21 Plattform um ein digitales Element zu erweitern. Über ein Lizenzmodell und ein “Train-the-Trainer”- Konzept bekommen unsere Partner:innen alle Tools, um mithilfe der Plattform maßgeschneiderte Lernreisen für ihre Kunden zu designen“, so CCO Fritz Krassnitzer.