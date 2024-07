Legal4Startups: „Wir machen einen echten Unterschied in der Startup-Community“

Rechtliche Beratung ist für Startups extrem wichtig, denn Gründen ist mit vielen, für Laien komplexen rechtlichen Prozessen verbunden. Die Wiener Jungfirma Legal4Startups hat sich darauf spezialisiert, anderen Startups bei genau diesen Prozessen zur Seite zu stehen. Franz Kopp, Gründer von Legal4Startups, hat mit unserem Startup Interviewer über sein LegalTech-Jungunternehmen gesprochen.

Kannst du uns dein Startup vorstellen?

Franz Kopp: Wir sind Legal4Startups, ein dynamisches Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, Startups und Jungunternehmer:innen in rechtlichen und unternehmerischen Belangen zu unterstützen. Unsere Mission ist es, rechtliche Hürden für innovative Unternehmen nicht nur verständlich, sondern auch handhabbar zu machen. Was wir genau tun? Wir bieten maßgeschneiderte Beratung, die sich nahtlos in die Geschäftsstrategien unserer Kunden einfügt. Unser Angebot reicht von Gründungspaketen bis hin zu Abomodellen, die kontinuierliche Beratung sicherstellen.

Wir sind aber nicht nur Berater, sondern auch Partner auf dem spannenden Abenteuer der Unternehmensgründung. Unser Ansatz ist dabei einzigartig, weil wir rechtliche Dienstleistungen mit unternehmerischer Beratung verknüpfen und so sicherstellen, dass die rechtlichen Grundlagen auch die wirtschaftlichen Ziele unserer Kund:innen unterstützen. Wir arbeiten eng mit unseren Kund:innen zusammen, um sicherzustellen, dass ihre innovativen Ideen optimal geschützt sind und sie sich voll und ganz auf ihr Wachstum konzentrieren können. Durch unsere Dienstleistungen wollen wir nicht nur Probleme lösen, sondern unseren Kund:innen ermöglichen, durch proaktive Vorsorge die Weichen für langfristigen Erfolg zu stellen.

Wer ist im Gründungsteam?

Als Gründer von Legal4Startups habe ich das Unternehmen allein ins Leben gerufen. Meine umfangreiche Erfahrung sowohl im juristischen Bereich als auch im Startup-Ökosystem bildet die Grundlage unseres Angebots. Ich bin nicht nur in der Rolle des Geschäftsführers aktiv, sondern auch als Hauptberater tätig, um sicherzustellen, dass alle strategischen und operativen Aspekte unseres Services den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen.

Um jedoch die Vielfalt und Breite unserer Dienstleistungen zu gewährleisten, arbeite ich eng mit einem Team von Spezialisten zusammen, darunter erfahrene Anwälte, wirtschaftliche Berater und administrative Kräfte. Dieses Team unterstützt mich in allen Bereichen, von der rechtlichen Beratung über Marketing bis hin zum Kundenservice, um unseren Kunden eine umfassende und effektive Unterstützung zu bieten.

Das Team bei Legal4Startups ist hochmotiviert und teilt die Vision, Startups eine solide rechtliche Basis zu bieten, die es ihnen ermöglicht, sich auf das Wachstum und die Entwicklung ihrer Geschäftsideen zu konzentrieren. Wir sind stolz darauf, mit unserem gebündelten Fachwissen und unserer Leidenschaft für Startups einen echten Unterschied in der Startup-Community zu machen.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

In meinen zehn Jahren als Unternehmensjurist, mitten im pulsierenden Herz des Startup-Ökosystems, konnte ich einen umfassenden Einblick in die Herausforderungen und Bedürfnisse von Startups in nahezu jedem Stadium gewinnen. Meine Erfahrungen mit Beratern und Rechtsanwälten, die oft fernab jeglicher realer Wirtschaftskenntnisse agierten, haben mich motiviert, den Spieß umzudrehen. Die Einsicht, dass die traditionelle Rechtsberatung oft nicht auf die dynamischen Anforderungen von Startups eingestellt ist, führte zu einem echten Aha-Erlebnis.

Ich sah, wie diese Diskrepanz Startups nicht nur bremst, sondern auch ernsthaft gefährden kann, da viele Berater die eigentlichen Bedürfnisse der Gründer und die operativen Realitäten eines Startups nicht wirklich verstehen. Sie sprechen eine andere Sprache – eine, die nicht immer zu innovativen Unternehmern passt, die schnell und flexibel agieren müssen. Hier setzt die Gründung von Legal4Startups an: Ich wollte ein Beratungsangebot schaffen, das anders ist. Ein Beratungsunternehmen, das nicht nur rechtliche und strategische Dienstleistungen anbietet, sondern sich als Teil des Teams der Startups sieht, die wir beraten.

Wir sprechen ihre Sprache, verstehen ihre Herausforderungen auf einer tiefen, fast persönlichen Ebene und bieten maßgeschneiderte, pragmatische Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen. Legal4Startups wurde geboren aus der Vision, eine Brücke zu schlagen zwischen rechtlichem Know-how und echtem Geschäftsverständnis. Wir sind hier, um Startups nicht nur durch stürmische Zeiten zu navigieren, sondern sie auch proaktiv auf das Wachstum vorzubereiten, indem wir eine rechtliche Strategie bieten, die Hand in Hand mit ihren Geschäftszielen geht. Und das ist die Geschichte, wie aus Frustration eine innovative Lösung wurde, die darauf abzielt, das Startup-Ökosystem zu revolutionieren.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz?

Danke für die Frage! Das Alleinstellungsmerkmal von Legal4Startups wurzelt tief in meiner eigenen beruflichen Laufbahn und den einzigartigen Bedürfnissen der Startup-Welt, die ich aus erster Hand kenne. Hier sind die Hauptfaktoren, die uns von der Konkurrenz abheben: Tiefgreifende Startup- und Wirtschaftserfahrung: Im Gegensatz zu vielen traditionellen Beratern, die möglicherweise nie direkt in der Startup-Landschaft oder in der Privatwirtschaft tätig waren, bringe ich ein Jahrzehnt an spezifischer Erfahrung mit. Diese Erfahrung ermöglicht es meinem Team und mir, nicht nur rechtliche Ratschläge zu geben, sondern auch strategische und wirtschaftliche Beratung anzubieten, die auf den Lebenszyklus eines Startups zugeschnitten ist.

Integrierter Beratungsansatz: Wir betrachten Rechtsberatung nicht isoliert, sondern als integralen Bestandteil der Geschäftsstrategie. Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgelegt, nahtlos mit den unternehmerischen Zielen unserer Klienten zu harmonieren, was uns ermöglicht, proaktive und vorausschauende Lösungen anzubieten, die über das klassische Rechtsverständnis hinausgehen.

Flexible und skalierbare Lösungen: Wir verstehen, dass Startups dynamische Entitäten sind, deren Bedürfnisse sich schnell ändern können. Unsere Dienstleistungen, von Rechtspaketen bis zu Abonnements, sind flexibel gestaltet, um mit den Unternehmen zu wachsen und sich anzupassen. Dies bietet unseren Kund:innen nicht nur rechtliche Sicherheit, sondern auch finanzielle Vorhersehbarkeit und Flexibilität. Engagement für Zugänglichkeit und Verständlichkeit: Recht kann kompliziert sein, muss es aber nicht. Wir legen großen Wert darauf, komplexe rechtliche Konzepte in einer Weise zu vermitteln, die auch für Nicht-Juristen verständlich ist. Unsere Kommunikation ist klar und direkt, ohne unnötiges Fachjargon, was uns besonders für Startup-Gründer attraktiv macht.

Persönlicher Einsatz und Partnerschaft: Bei Legal4Startups sind unsere Kund:innen vielmehr Partner. Wir engagieren uns persönlich für ihren Erfolg und sehen unsere Rolle darin, neben ihnen zu stehen und sie durch alle Höhen und Tiefen zu begleiten. Diese Kombination aus tiefer Marktkenntnis, einem ganzheitlichen Beratungsansatz, maßgeschneiderten Lösungen, verständlicher Kommunikation und echtem Engagement für den Erfolg unserer Kunden bildet den Kern unserer USP und macht uns zu einem bevorzugten Partner für Startups, die nicht nur überleben, sondern florieren möchten.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Bei Legal4Startups ist Technologie ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, um effiziente und innovative Beratungsdienstleistungen anzubieten. Hier sind einige Technologien und Entwicklungen, die wir nutzen: Plattform für Client-Management: Wir nutzen eine maßgeschneiderte Plattform, die es uns ermöglicht, die verschiedenen Aspekte der Kundenbeziehung effizient zu verwalten. Diese Plattform integriert CRM-Funktionen mit Projektmanagement-Tools und automatisiert wesentliche Prozesse wie Terminplanung, Dokumentenverwaltung und Abrechnung.

Dadurch können wir schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und unsere Ressourcen optimal einsetzen. Online-Workshop- und Webinar-Tools: Um unser Wissen und unsere Expertise zugänglich zu machen, nutzen wir fortschrittliche Tools für Online-Schulungen und Webinare. Diese Technologien ermöglichen es uns, interaktive und einbindende Lernsessions anzubieten, die speziell auf die Bedürfnisse von Startups zugeschnitten sind. Künstliche Intelligenz (KI) in der Analyse: Wir setzen KI-Technologie ein, um Dokumente zu analysieren.

Diese Technologie hilft uns, wichtige Informationen und potenzielle Risiken schnell zu identifizieren, wodurch wir die Effizienz unserer Beratung deutlich steigern und gleichzeitig die Genauigkeit unserer Empfehlungen verbessern können. Sichere Kommunikations- und Kollaborationstools: In der heutigen digitalen Welt ist die Sicherheit von Kundendaten von größter Bedeutung. Wir nutzen sichere Kommunikations- und Kollaborationstools, die End-to-End-Verschlüsselung bieten, um vertrauliche Gespräche und Datenaustausch zu schützen.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Zielgruppe bei Legal4Startups sind primär Startups und Jungunternehmer:innen, die in der Gründungsphase oder in einer Phase des schnellen Wachstums stehen. Wir konzentrieren uns besonders auf Unternehmen, die komplexe Herausforderungen bewältigen müssen. Zusätzlich richten wir unsere Dienste auch an kleine bis mittlere Unternehmen (KMU), die ihre rechtlichen Grundlagen stärken oder expandieren möchten. Erreichen unserer Zielgruppe: Digitales Marketing: Wir nutzen eine Vielzahl von Online-Marketing-Strategien, einschließlich Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Social Media Marketing auf Plattformen wie LinkedIn, Facebook und Insta.

Inhaltliche Führung: Durch regelmäßiges Veröffentlichen von Blogbeiträgen, Leitfäden, Webinaren und Podcasts wollen wir uns als Vordenker in der rechtlichen Startup-Landschaft positionieren. Netzwerke und Partnerschaften: Wir sind aktiv in verschiedenen Startup-Netzwerken und Innovations-Hubs eingebunden, nehmen vermehrt an Konferenzen und Pitch-Events teil und werden aktiv mit Accelerator-Programmen zusammenarbeiten.

Direkte Ansprache: Für hochspezialisierte Dienstleistungen nutzen wir gezielte Outreach-Strategien, um direkt mit potenziellen Klienten in Kontakt zu treten, die spezifische rechtliche Bedürfnisse haben könnten.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Bislang wurde Legal4Startups vollständig aus eigenen Mitteln finanziert. Als Gründer habe ich in die Anfangsphase des Unternehmens investiert, um die grundlegende Infrastruktur aufzubauen, die erforderlichen Technologien zu implementieren und das anfängliche Marketing zu starten. Diese Selbstfinanzierung ermöglichte es mir, die Kontrolle über die strategische Ausrichtung und das Wachstum des Unternehmens zu behalten, ohne externe Einflüsse zu berücksichtigen. Obwohl wir bis jetzt keine externen Investitionen aufgenommen haben, sind wir offen für Gespräche mit potenziellen Investoren, die unsere Vision teilen und die weitere Expansion und Entwicklung von Legal4Startups unterstützen möchten.

Eine solche Partnerschaft könnte uns ermöglichen, unsere Marketingbemühungen zu verstärken, neue Technologien schneller zu implementieren und unser Beratungsteam zu erweitern, um eine größere Bandbreite an rechtlichen Dienstleistungen anzubieten. Wir suchen dabei gezielt nach strategischen Investoren, die mehr als nur Kapital einbringen können. Ideal sind Partner, die Erfahrung im Startup-Ökosystem, im Technologiebereich oder in spezifischen Industriesektoren haben, die wir bedienen.

Solche Partnerschaften könnten nicht nur finanziell, sondern auch durch Expertise und Netzwerke wertvoll sein, um Legal4Startups als führendes Beratungsunternehmen für Startups zu etablieren. Geplante Investitionen würden gezielt dazu verwendet werden, unsere Marktpräsenz zu vergrößern und unser Angebot um weitere spezialisierte Dienstleistungen zu erweitern, die den spezifischen Bedürfnissen von Startups in verschiedenen Stadien entsprechen.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären?

Gerne erläutere ich das Geschäftsmodell von Legal4Startups, das darauf ausgelegt ist, flexibel und direkt auf die Bedürfnisse von Startups und Jungunternehmern einzugehen. Unser Ziel ist es, eine Beratung anzubieten, die nicht nur professionell und umfassend ist, sondern auch verständlich und finanziell zugänglich für junge Unternehmen. Wir bieten speziell zugeschnittene Pakete an, die auf die häufigsten Bedürfnisse von Startups abgestimmt sind. Die Pakete werden zu einem Festpreis angeboten, was unseren Kunden finanzielle Klarheit und Planbarkeit gibt.

Ein weiteres zentrales Element unseres Angebots sind Abonnementdienste, die eine fortlaufende Beratung ermöglichen. Kund:innen können aus verschiedenen Abomodellen wählen, die je nach Bedarf eine bestimmte Anzahl von Beratungsstunden pro Monat umfassen. Neben unseren Paketen und Abos bieten wir auch stundenbasierte Beratung für spezielle Projekte oder komplexere Herausforderungen an.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup?

Wir haben einige aufregende Ziele und Projekte auf dem Radar, die darauf abzielen, unser Angebot zu erweitern und unsere Reichweite zu vergrößern, um noch mehr Startups effektiv zu unterstützen. Wir setzen darauf, unsere technologische Plattform weiterzuentwickeln, um die Effizienz unserer Dienstleistungen zu steigern und neue Möglichkeiten für automatisierte Beratung zu schaffen. Dazu gehört die Weiterentwicklung unserer KI-gestützten Tools sowie die Verbesserung unserer Client-Management-Systeme.

Um unser Wachstum zu unterstützen und unsere Fachkompetenz zu erweitern, planen wir, unser Team durch das Anwerben von Spezialisten zu stärken. Des Weiteren möchten wir unser Angebot an Paketen und Abo-Diensten weiter diversifizieren. Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Branchen anzubieten, die besondere Herausforderungen mit sich bringen. Wir planen, unsere Beziehungen zu bestehenden Kunden durch regelmäßige Feedbackschleifen und angepasste Dienstleistungen zu vertiefen.

Außerdem möchten wir eine stärkere Community von Startup-Unternehmer:innen fördern, indem wir Netzwerkveranstaltungen und Partnerschaften mit Startup-Hubs und Acceleratoren ausbauen. Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in unsere Geschäftspraktiken zu integrieren. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Dienstleistungen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und ökologisch nachhaltig sind.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Absolut, ich freue mich, einige Tipps zu teilen, die auf meiner eigenen Erfahrung als Gründer und aus meiner langjährigen Arbeit mit Startups basieren. Hier sind einige wesentliche Ratschläge für andere Gründerinnen und Gründer: Netzwerk aufbauen und pflegen: Euer Netzwerk ist eine der wertvollsten Ressourcen. Baut Beziehungen in der Startup-Community und darüber hinaus auf. Nutzt Veranstaltungen, Workshops und soziale Medien, um Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Ein starkes Netzwerk kann Türen öffnen, die sonst verschlossen bleiben würden.

Fokus auf Kundenbedürfnisse: Verliert niemals aus den Augen, was eure Kunden wirklich benötigen. Euer Produkt oder eure Dienstleistung sollte ein Problem lösen oder einen Bedarf decken. Regelmäßiges Feedback einholen und dieses in die Produktentwicklung einfließen lassen, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.

Flexibel bleiben: Der Markt und die Technologien entwickeln sich schnell, und was heute funktioniert, könnte morgen veraltet sein. Seid bereit, eure Strategien anzupassen und neue Wege zu beschreiten. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind entscheidend, um auf Veränderungen reagieren zu können.

Rechtliche Grundlagen sichern: Unterschätzt nicht die Bedeutung solider rechtlicher Grundlagen. Von der Unternehmensgründung über Verträge bis hin zu Datenschutzbestimmungen – sorgt dafür, dass euer Startup in allen rechtlichen Aspekten gut aufgestellt ist. Eine frühzeitige Investition in rechtliche Beratung kann euch vor vielen zukünftigen Problemen schützen.

Gesundheit und Wohlbefinden priorisieren: Gründen ist oft ein Marathon, kein Sprint. Achtet auf eure Gesundheit und sorgt für ein gutes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit. Nur wenn ihr selbst in bester Verfassung seid, könnt ihr euer Unternehmen erfolgreich führen. Lernbereitschaft: Unternehmertum ist eine ständige Lernreise. Seid offen für neue Ideen, Technologien und Ansätze. Nutzt Ressourcen wie Bücher, Kurse und Mentoren, um eure Kenntnisse und Fähigkeiten ständig zu erweitern. Indem ihr diese Prinzipien befolgt, könnt ihr die Grundlagen für den Erfolg eures Startups legen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihr auf nachhaltige Weise wachst und gedeiht.

