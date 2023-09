„Leichtester Koffer der Welt” von Startup Bazza wird bald an Museumsdecke schweben

Das italienisch-österreichische Startup Bazza wird den Prototypen des „Superleggera“, den die Köpfe dahinter auch als „den leichtesten Koffer der Welt“ bezeichnen, noch vor Produktionsbeginn im designforum Wien präsentieren dürfen. Um zu zeigen, wie leicht der Superleggera von Bazza ist, soll der Koffer vor Ort an einem Luftballon an der Decke schweben. Konkret wird er im Rahmen der Design Intelligence Award-Ausstellung vom 23.9.2023 bis zum 29.10.2023 im Museumsquartier in Wien zu sehen sein.

Leicht, leichter, „Superleggera“?

Schwere Koffer, anstrengende Reisen – das ist seit geraumer Zeit der Standard. Doch die Zeiten könnten sich bald drastisch ändern. Der „Superleggera“ von Bazza soll lediglich etwa 1,4 Kilogramm wiegen, was ja tatsächlich weniger als die Hälfte des Gewichts vergleichbarer Handgepäckkoffer auf dem Markt ausmacht. Flugreisende sollen darin ebenso „etwa fünfzig Prozent mehr Gepäck unterbringen können als in herkömmlichen vergleichbaren Koffern.“

Koffer aus Bohnen

Als wäre das nicht genug, soll der „Superleggera“ außerdem aus nachwachsenden, biologischen Rohstoffen hergestellt werden, insbesondere aus Bohnen, wodurch das Material, laut Startup, widerstandsfähiger und leichter ist als herkömmliches Plastik. Passend dazu gilt der Koffer als vollständig recycelbar.

„Weil wir nur ein einziges Material verwenden, kann das Produkt direkt zermahlen und wieder neu geformt werden”, erklärt CEO und Chef-Designer Michael Kogelnik näher. Der Koffer soll somit nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch das Leben der Käufer:innen erleichtern.

Noch vor dem Verkauf im Museum präsentiert

Die Jury des “Design Intelligence Award” (DIA) scheint vom Superleggera überzeugt zu sein. Sie setzte ihn nämlich schon auf die Shortlist. Damit ist Bazza in der engen Auswahl im Rennen um den Goldpreis, der mit 130.000 Euro dotiert ist und im November verliehen wird. Info am Rande: Der DIA wurde 2015 von der renommierten China Academy of Art gegründet. Design Austria, Kooperationspartner des DIA, zeigt während der Vienna Design Week eine Auswahl der innovativsten Produkte im Bewerb und damit auch den „Superleggera“.

Kogelnik ist stolz auf den Meilenstein seines 2021 gegründeten Startups: “Wir zeigen unseren Koffer im Museum, bevor wir den ersten verkauft haben. Wir haben ein einzigartiges Material und eine innovative Herstellungsmethode entwickelt. Es war eine Herausforderung, an allen Details so lange zu tüfteln, bis das Minimalgewicht erreicht ist.“

Er betont außerdem: „Meine einjährige Tochter hebt den Koffer ohne Probleme hoch und ein 90-Kilo-Mann kann darauf springen, ohne dass er kaputt geht.“

Wer Lust auf einen kleinen Vorgeschmack hat, kann sich dieses Video hier ansehen:

Nicht der erste Erfolg

Kogelniks Designs zählen schon einige Fans. Er wurde bereits mehrfach anerkannt und ausgezeichnet. Er hat den German Design Award in Gold, den Red Dot Design Award sowie den iF Design Award erhalten. Darüber hinaus wurde er einem breiteren Publikum durch seine Teilnahme an der Fernsehserie „Die Höhle der Löwen“ bekannt. Obwohl er damals das Angebot von Ralf Dümmel ablehnte, hat dies seinem Erfolg scheinbar keinen Abbruch getan.