lemon.markets: „Es ist ein Deal, der wertschätzt, was wir aufgebaut haben“

Das Berliner Fintech lemon.markets hat den Exit an die dwpbank Gruppe gemacht – und will nun unter dem Dach der auf Wertpapiere spezialisierten deutschen Bank weiter das Thema Brokerage-as-a-Service groß machen. Gründer Max Linden spricht heute im Podcast über den Verkauf seines Startups, über die Fintech-Zukunft und über den Trend zur Tokensierung von Aktien und Co.

