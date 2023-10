LineMetrics holt Reinhold Baudisch als CEO – und ein Millioneninvestment obendrauf

Im Mai 2022 haben Reinhold Baudisch und Michael Doberer die Unternehmensführung bei durchblicker abgegeben, nachdem an die ungarische Netrisk-Gruppe verkauft wurde. Nachdem sich Baudisch vermehrt als Business Angel (u.a. froots, Leaders21, notarity) betätigte, ist er jetzt aber voll operativ bei einem ehemaligen Startup zurück: Er steigt als CEO und mit 25 Prozent Anteil bei LineMetrics ein – jener Firma, die sich ab der Gründung 2012 auf Gebäude-IoT spezialisiert hat.

„Mir ist nur in meiner Pause klar geworden, dass ich für die Pension noch viel zu jung bin und eine spannende Aufgabe brauche. Investieren alleine befriedigt mich nicht ausreichend, und ein ganz neues Startup erschien mir als zu lange Reise. LineMetrics ist von der Unternehmensphase – etabliert, am Sprung nach vorne – und inhaltlich – Energiewende – genau, was ich machen wollte und gesucht habe“, sagt Baudisch zu Trending Topics. LineMetrics-Gründer Reinhard Nowak wird weiter als Co-Geschäftsführer fungieren. Die Firma hat aktuell 10 Mitarbeiter:innen, die Umsatzgröße wird nicht bekannt gegeben.

Der Einstieg von Baudisch geht auch mit einer Finanzierungsrunde einher. Bestehende Investoren von LineMetrics, und zwar die Gründer von Runtastic, Energie-Unternehmer Lukas Püspök, Gebrüder Weiss-CEO Wolfram Senger-Weiss und Business Angel Johann Hansmann, der auch bei durchblicker investiert war, stellen eine neue Finanzierungsrunde im siebenstelligen Bereich. Ziel ist nun, weiter auf dem europäischen Markt auszurollen.

LineMetrics setzt auf IoT und LoRaWAN

Die Hard- und Software von LineMetrics dient zu vielen unterschiedlichen Zwecken. Man kann damit nicht nur den Energieverbrauch in Gebäuden messen, sondern auch Besucherfrequenz, Temperatur, Raumauslastung oder Luftfeuchtigkeit. Technisch setzt die Firma auf LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), also ein energiesparendes Funknetzwerk, das speziell für IoT-Anwendungen dient. Da die EU sich zum Ziel gesetzt hat, dass ab 2030 alle neu errichteten Gebäude keine Treibhausgasemissionen mehr verursachen und bestehende Gebäude bis 2050 in Nullemissionsgebäude umgewandelt werden sollen, rechnet man bei LineMetrics mit erhöhter Nachfrage bei Gebäude-IoT.

Bisher hat das Unternehmen rund 2.000 Gebäude mit seiner Sensorik ausgestattet, zu den Kunden zählen unter anderem BUWOG, Gebrüder Weiss, STRABAG, Ökostrom AG oder Storebox. LineMetrics erzielt mittlerweile rund 80 Prozent seines Umsatzes am internationalen Markt, mit Baudisch an der spitze soll das Geschäft nun ausgebaut werden.