LinkedIn-Studie: Das sind die meistgefragten Skills für den Job 2024

New Work

Das soziale Businessnetzwerk hat eine Liste mit den meistgefragten Fähigkeiten für 2024 veröffentlicht. Dabei zeigt sich, sechs von zehn der Top-Fähigkeiten sind Softskills. Die Studie will veranschaulichen, wie das berufliche Vorankommen dieses Jahr gelingen kann und welche Top-Skills von Arbeitgeber:innen auf globaler am meisten nachgefragt werden. Die guten Nachrichten: Künstliche Intelligenz spielt zwar eine große Rolle, allerdings nur gemeinsam mit dem Menschen und seinem Willen, mit ihr zu arbeiten.

Soft Skills prägen die Karriere deutlich

2024 ist das Jahr der menschenbezogenen „Soft Skills“, so die LinkedIn-Untersuchung. Persönliche, soziale und methodische Kompetenzen liegen hoch im Kurs. Dazu stößt die Fähigkeit, die eigene Spezialisierung mit altbewährten Kommunikationsgrundlagen zu untermauern. Teamwork und Führungsqualitäten seien genauso wichtig – auch im Zeitalter der KI. Ryan Roslansky, CEO von LinkedIn, sagt zu den Ergebnissen: „Ich glaube, wir stehen am Anfang einer Arbeitswelt, die menschlicher ist als früher und die uns die Möglichkeit gibt, eine erfüllende Arbeit zu leisten und diese Arbeit einfacher und effektiver mit anderen zu erledigen.“ Bereits mehr als die Hälfte der LinkedIn-Mitglieder übt heute Berufe aus, die durch KI gestört oder erweitert werden könnten.

Das sind die zehn Top-Skills 2024

Das sind laut LinkedIn die Top-Fähigkeiten, die Arbeitgeber:innen im vergangenen Jahr bei der Rekrutierung, Ausschreibung und Einstellung via LinkedIn bevorzugt haben. Zu allen zehn bietet die Plattform bis Ende Mai 2024 kostenlose Online-Kurse an, die den Nutzer:innen helfen sollen, das eigene Skillset zu erweitern.

Kommunikation Kundenbetreuung Führungsqualitäten Projektmanagement-Fähigkeiten Verwaltung Analytik, zum Beispiel Datenanalyse Teamarbeit Vertrieb bzw. Umsatzsteigerung Problemlösung Research



Die Umfrage ergab: Für neun von zehn globalen Führungskräften sind Soft Skills wichtiger denn je. Es überrascht demnach nicht, dass Kommunikation auf der Liste der gefragtesten Fähigkeiten für 2024 auf Platz 1 steht.

Die Fähigkeit der Stunde: Anpassungsfähigkeit

Neben einem allgemeinen Überblick hat LinkedIn auch einen Mikrotrend herausgearbeitet, da sich aufgrund der künstlichen Intelligenz die Arbeitswelt im letzten Jahr stark verändert hat. In einem sechsmonatigen Vergleichszeitraum von 2022 bis 2023 wurde festgestellt, dass die Anpassungsfähigkeit sowohl für Menschen als auch für Unternehmen das Skill der Stunde ist. Seit 2015 haben sich die Qualifikationen für bestimmte Jobs im Durchschnitt um 25 Prozent geändert – bis 2030 wird erwartet, dass dies 65 Prozent sein werden. Prognosen zufolge wird das Tempo des (technologischen) Wandels in der Arbeitswelt zunehmen und nur durch Anpassungsfähigkeit kann es gelingen, trotz der Veränderungen vielseitig und gelassen zu bleiben. Anpassungsfähigkeit wird von LinkedIn als unverzichtbare Fähigkeit deklariert, die es Teams und Organisationen ermöglicht, konstant zu bleiben und maximale Wirkung zu erzielen. Abschließend prognostiziert der LinkedIn Vizepräsident Aneesh Raman: „Die Zusammenarbeit zwischen den Menschen wird immer mehr in den Mittelpunkt des Unternehmenswachstums rücken. Führungskräfte müssen damit beginnen, klar, mitfühlend und einfühlsam mit ihren Teams zu kommunizieren.“