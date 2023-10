Maimuna Mosser: Ikea-Managerin ab 2024 an der Spitze von Google Österreich

Nachdem Christine Antlanger-Winter im April 2023 die Geschäftsleitung von Google Schweiz übernommen hatte und von Zürich aus die Geschäfte der gemeinsamen Region Schweiz/Österreich leitete, war die Position des Country Director Google Austria offen. Nun ist eine Nachfolge für Antlanger-Winter gefunden – sie heißt Maimuna Mosser. Sie wird ab dem 1. März 2024 die Geschäfte des Internet-Konzerns in Österreich leiten.

„Maimuna wird als sehr erfahrene Führungskraft der österreichischen Wirtschaft bei Google Austria neben der Geschäftsleitung auch wichtige Themen wie Innovation, Startups und Upskilling für den Arbeitsmarkt weiter vorantreiben“, so Antlanger-Winter in einem Statement auf Linkedin. „Liebe Maimuna, ich freue mich sehr auf deinen Start bei Google, auf eine inspirierende Zusammenarbeit und auf alles was du gemeinsam mit dem großartigen Team von Google Austria bewegen wirst.“

Mosser ist die vergangenen etwa sechs Jahre für den Möbelriesen Ikea tätig gewesen, zuletzt in der Rolle der Country Commercial Managerin. Sie moderierte zuletzt bei den Medientagen zum Thema „Next Steps Digitalisierung und Transformation“ und war am Forum Alpbach in Sachen Female Leadership vertreten. Diese Themen wird sie nun auch bei Google Österreich intensiv weiter bearbeiten können.