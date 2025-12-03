Marvell kauft Celestial AI für bis zu 5,5 Milliarden Dollar

Das Halbleiterunternehmen Marvell Technology hat den Kauf von Celestial AI verkündet und positioniert sich damit für den Übergang zu optischen Verbindungen in AI-Rechenzentren. Der Konzern zahlt zunächst 3,25 Milliarden Dollar – eine Milliarde in Cash, 2,25 Milliarden in Aktien. Weitere 2,25 Milliarden Dollar fließen als Earn-out, wenn Celestial AI bis Ende des Geschäftsjahres 2029 bestimmte Umsatzziele erreicht. Die volle Zahlung erfolgt bei kumulierten Umsätzen von über zwei Milliarden Dollar.

Matt Murphy, Chairman und CEO von Marvell, erklärt: „Die Übernahme von Celestial AI ist ein transformativer Schritt in Marvells Entwicklung und erweitert unsere Führungsposition in der AI-Konnektivität.“

Celestial konzentriert sich auf die Entwicklung von optischer Verbindungshardware, bezeichnet als „photonische Struktur“, um Hochleistungscomputer miteinander zu verbinden. Der Deal mit Marvell zielt auf eine fundamentale Verschiebung in der Rechenzentrumsarchitektur ab. Die KI-Systeme verteilen sich über viele Serverracks hinweg. Dabei werden Hunderte von XPUs (spezialisierte Rechenprozessoren) über besonders schnelle, latenzarme Verbindungen („Scale-up-Fabrics“) zusammengeschaltet. Das Ziel: Jede XPU soll direkt auf den Speicher aller anderen zugreifen können.

Sandeep Bharathi, Präsident der Data Center Group bei Marvell, betont: „AI-Infrastruktur transformiert sich schneller als je zuvor, und die Zukunft verlangt Scale-up-Fabrics, die beispiellose Bandbreite, Energieeffizienz und Reichweite liefern.“

16 Terabit Bandbreite pro Sekunde

Die Celestial-Technologie soll mehr als die doppelte Energieeffizienz gegenüber Kupfer-Interconnects liefern; darüber hinaus eine Bandbreite von 16 Terabit pro Sekunde – zehnmal mehr als bisherige 1,6T-Ports. Celestial AI arbeitet bereits mit mehreren Partnern, die die Technologie in ihren Next-Generation-Scale-up-Architekturen einsetzen wollen.

Dave Brown, Vice President of Compute and Machine Learning Services bei Amazon Web Services, validiert den Ansatz: „Bei AWS wollen wir an der Spitze großer Technologie-Wendepunkte stehen, und wir glauben, dass optische Interconnects eine wichtige Rolle in der Zukunft der AI-Infrastruktur spielen werden.“

500 Millionen Dollar Run Rate bis Ende 2028

Marvell erwartet signifikante Umsatzbeiträge von Celestial AI ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028. Im vierten Quartal 2028 soll die annualisierte Run Rate 500 Millionen Dollar erreichen, ein Jahr später – im vierten Quartal 2029 – eine Milliarde Dollar. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.