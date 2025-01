Menlo79: Berliner SaaS-Startup sichert sich 2,1 Millionen Euro

Das Berliner SaaS-Startup Menlo79 erhält in einer Finanzierungsrunde insgesamt 2,1 Millionen Euro frisches Kapital für den weiteren Ausbau seiner Workforce Management Plattform „Wilson“. Zu den Investoren zählen Scalehouse Capital, der D2 Fund, Ventis Capital sowie Frankenbergs Ventures. Seit 2019 entwickelt Menlo79 die cloudbasierte Software Wilson zur intelligenten, unternehmensübergreifenden Steuerung von operativem Personal.

Menlo79 bisher durch Bootstrapping finanziert

Mittlerweile beschäftigt Menlo79 ein 35-köpfiges Team. Die Vision hinter dem Startup lautet, die Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit im komplexen Umfeld von Schiene

und Logistik nachhaltig zu steigern. Bisher setzte Menlo79 auf klassisches Bootstrapping und baute sein Geschäft ohne externes Kapital auf. Seit dem ersten Rollout Anfang 2022 verzeichnet Wilson inzwischen mehr als 65 Kunden mit über 2.300 Nutzer:innen. Dazu gehören Transportunternehmen wie Flixtrain, Havelländische Eisenbahn, Bentheimer Eisenbahn oder ČD Cargo, Dienstleister wie Trainbutlers und LokLöwen sowie Bauunternehmen wie Furrer+Frey.

Die frischen Mittel sollen vor allem in die Weiterentwicklung der Software sowie in die Professionalisierung und den Ausbau von Marketing und Vertrieb fließen. Neben der Finanzierung in Höhe von 2,1 Millionen Euro konnte sich Menlo79 in den vergangenen Monaten zudem weitere Fördermittel in Höhe von 1,8 Millionen Euro sichern. Das Geld will man dazu nutzen, Funktionen zum unternehmensübergreifenden Einsatz von Personal und zum intelligenten Qualifizierungsmanagement auszubauen und gemeinsam mit Pilotkunden zu erproben.

Startup will Fachkräftemangel bekämpfen

„Wir freuen uns, dass wir Partner gefunden haben, die genau wie wir an die Notwendigkeit für moderne digitale Personalsteuerung glauben, um dem weltweiten Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, erläutert Fabian Stöffler CEO von Menlo79 GmbH. „Nun wollen wir gemeinsam weiter wachsen und die Personalsteuerung auf der Schiene mit unseren Kunden effizienter und einfacher gestalten.“

Manuel Böhringer, Partner beim Lead-Investor Scalehouse Capital, ergänzt: „Wir glauben an das riesige Potenzial für moderne Personalsteuerung. Das Team von Menlo79 hat in den letzten Jahren eine tolle Reise hinter sich und wir freuen uns darauf, den weiteren Weg im spannenden Bahn- und Logistiksektor mitzugestalten.”