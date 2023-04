Metaloop & Journi: Das sind die versteckten Wachstums-Champions aus Österreich

Die Schlüsselzahl bei diesem Ranking ist weder die Firmenbewertung noch die Höhe der Finanzierungsrunde, sondern – etwas ungewohnt für die VC-dominierte Startup-Industrie – die so genannte CAGR (Compound Annual Growth Rate), also die jährliche Wachstumsrate. Zum siebten Mal hat die renommierte Wirtschaftszeitung Financial Times in Kooperation mit Statista das „FT1000“-Ranking zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa herausgegeben, und auch dieses Mal sind auch wieder österreichische Firmen in der Rangliste zu finden.

Aber zuerst zu FT1000 selbst. „Da die Rangliste auf dem Umsatzwachstum europäischer Unternehmen in den drei Jahren bis 2021 basiert, zeigt sie, wie viele Unternehmen trotz der Pandemie – oder in vielen Fällen auch wegen ihr – erfolgreich waren“, heißt es seitens der Financial Times. Bedeutet auch: Die Umsatzzahlen für 2022, als der Ukrainekrieg losging, die Zinswende zur Bekämpfung der hohen Inflation einsetzte und die Energiekrise um die Welt fegte, sind in den Ranking nicht enthalten. Dementsprechend ist festzuhalten, dass die Zahlen für die aktuelle Situation gerade von Tech-Firmen nicht repräsentativ sind.

Wie aber sieht das Ranking nun aus? Angeführt wird es von folgenden zehn Firmen:

Triplepod Studios (Mobile Gaming) | CAGR: 794,7% | Umsatz 2021: 83 Mio. Euro (2021) Marshmellow (InsurTech) | CAGR: 659,8% | Umsatz 2021: 94 Mio. Euro WeCo (Lithium-Batterien) | CAGR: 433,1% | Umsatz 2021: 62 Mio. Euro Silverstream Technologies (Tech Services) | CAGR: 426,4% | Umsatz 2021: 17,3 Mio. Euro Gift & Co (Software) | CAGR: 408,3% | Umsatz 2021: 17,3 Mio. Euro GT Classic Cars (Retail) | CAGR: 383,7% | Umsatz 2021: 14 Mio. Euro Illimity Bank (Fintech) | CAGR: 353,9% | Umsatz 2021: 271 Mio. Euro Inkitt (Entertainment) | CAGR: 335,2% | Umsatz 2021: 12 Mio. Euro Onto (Automotive) | CAGR: 334,1% | Umsatz 2021: 15 Mio. Euro Elettrosmart (Wholesale) | CAGR: 325% | Umsatz 2021: 49,2 Mio. Euro

Umsatzsteigerungen zwischen 325 und knapp 800 Prozent innerhalb von drei Jahren (2018 bis 2021) haben diese zehn Firmen zu den wachstumsstärksten Unternehmen Europas gemacht. „Obwohl das Vereinigte Königreich vier der fünf führenden Gruppen in der Rangliste beherbergt, bleibt es das drittstärkste Land mit 155 schnell wachsenden Unternehmen, hinter Italien mit 260 und Deutschland mit 217“, heißt es seitens FT.

Ein wenig unter dem Radar

Es tauchen aber auch drei österreichische Unternehmen in dem Ranking auf, und zwar solche, die man in der Startup-Szene nicht immer unbedingt auf dem Radar hat. Denn mit Journi, Metaloop und – ja, tatsächlich – der Investmentpunk Academy von Gerald Hörhan haben es drei heimische Firmen mit Umsatzwachstums-Raten zwischen 50 und 80 Prozent in besagtem Zeitraum in die Rangliste geschafft.

Journi Print (Fotobücher-App) | CAGR: 77,7% | Umsatz 2021: 7,8 Mio. Euro

(Fotobücher-App) | CAGR: 77,7% | Umsatz 2021: 7,8 Mio. Euro Metaloop (Plattform für Altmetallhandel) | CAGR: 72,4% | Umsatz 2021: 27,3 Mio. Euro

(Plattform für Altmetallhandel) | CAGR: 72,4% | Umsatz 2021: 27,3 Mio. Euro Investmentpunk Academy (Online-Plattform für Finanzbildungskurse) CAGR: 50,5% | Umsatz 2021: 4 Mio. Euro

Bei Journi handelt es sich um das 2014 von Bianca Busetti, Chris Papauschek und Andreas Röttl gegründete Wiener Startup, das zuerst als App für Urlaubserlebnisse namens miavia startete, dann auf digitale Reisetagebücher umsattelte und sind schließlich bei einer App für die Bestellung von Fotobüchern landete. Nach diesen Pivots scheint der Knopf aufgegangen zu sein, 2021 wuchs der Umsatz schließlich Richtung 8 Millionen Euro.

Ein Hidden Champion der Sonderklasse dürfte aber Metaloop sein. Dabei handelt es sich eigentlich um das Startup Schrott24, das mit seinem Online-Handelsplatz für Altmetall bekannt wurde. Unter der Metaloop-Marke bauten Alexander Schlick und Jan Pannenbäcker, die Schrott24 2016 starteten, offenbar in den letzten Jahren massiv aus und ließen den Umsatz auf stolze 27 Millionen Euro im Jahr 2021 klettern.

Es fehlen einige Größen im Ranking

Ebenfalls interessant sind die Einblicke des FT1000-Rankings in viele weitere Unternehmen. So finden sich etwa das Solar-Unicorn Enpal (200% CAGR, 110 Mio. Umsatz 2021), OnlyFans (317% CAGR, 805 Mio. Euro Umsatz) oder N26 (85% CAGR, 120 Mio. Euro Umsatz), Ankerkraut (46% CAGR, 39 Mio. Euro Umsatz) auf der Liste.

Klar ist auch: Firmen, die nicht selbst einreichen und die Zahlen herausgeben, sind nicht mit dabei. So wären etwa österreichische Player wie Bitpanda, GoStudent, PlanRadar oder woom bikes vermutlich auch sehr weit oben in der Rangliste zu finden. Es gibt immer wieder Hidden Champions aus Österreich, die bei dem Ranking mitmachen – so etwa die Tech-Agentur 9Y (Trending Topics berichtete). Unternehmen, die bei dem Ranking mitmachen, wollen ihr starkes Umsatzwachstum auch immer gerne auch öffentlich kommunizieren – dementsprechend könnte man von ihnen bald auch wieder mehr lesen.