Mobilfunkanbieter spusu steigt in Großbritannien ein

Der in vielen Geschäftsbereichen tätige österreichische Mobilfunkanbieter spusu expandiert nach Großbritannien. 2015 stieg das Unternehmen in den heimischen Markt ein, 2020 folgte der Schritt nach Italien. Neben dem Mobilfunkangebot hat das Unternehmen mittlerweile auch die Bereiche IP-TV, Sport-Sponsoring und E-Bikes erschlossen (wir berichteten). Außerdem knackte die Firma nach eigenen Angaben kürzlich die Marke einer halben Million Kund:innen.

spusu verspricht „keine versteckten Kosten“

Auf dem hart umkämpften britischen Mobilfunkmarkt will das österreichische Familienunternehmen vor allem durch faire Preisgestaltung und kundenorientierte Angebote punkten. Die Markteinführung in Großbritannien erfolgt mit zwei Tarifen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunde:innen zugeschnitten seien. Der Tarif “spusu 30” wird für monatliche 14,90 Pfund erhältlich sein. Der Special Deal “spusu Unlimited” ist bis 29. Juni 2023 zu 19,90 Pfund anstatt 34,90 Pfund pro Monat erhältlich. Beide Tarife bieten Zugang zum 5G-Netz, Roaming in der EU und Kompatibilität mit eSIM.

„Wir blicken in eine starke und internationale Zukunft. Die Expansion in das UK ist für uns eine große Chance, um weiter zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Unabhängig vom Markt bleiben wir unserem Versprechen treu, dass ein spusu-Kunde nie eine zu hohe Rechnung erhalten soll. Bei uns gibt es keine versteckten Kosten oder endlose Warteschleifen im Kundenservice – wir agieren transparent und stets auf Augenhöhe“, so Franz Pichler, Gründer und Geschäftsführer von spusu.

Kundenservice in Großbritannien im Fokus

Seit dem Marktstart in Österreich wurde spusu mehrfach als Testsieger der Branche ausgezeichnet, insbesondere für seine Kundenorientierung. Investitionen in den Kundenservice stehen demnach auch in Großbritannien im Fokus. Der Support soll britischen Kund:innen sieben Tage pro Woche zu Verfügung stehen und über verschiedene Kanäle wie SMS, WhatsApp, Signal, Instagram, Facebook sowie telefonisch erreichbar sein.

Um die Präsenz vor Ort sicherzustellen, hat spusu in London einen lokalen Standort geschaffen. „Die Niederlassung vor Ort ermöglicht es uns, näher am Markt und unseren Kunden näher zu sein. Diese Investition zeugt von unseren langfristigen Absichten dort. Wir sehen großes Potential und sind gekommen, um zu bleiben“, so Pichler.