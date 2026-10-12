Musk: SpaceX könnte mehr wert sein als die ganze Welt

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Größenwahn als Geschäftsmodell: Elon Musk hält es für möglich, dass SpaceX eines Tages ein Vielfaches der gesamten Weltwirtschaft wert sein wird. „Das wird super verrückt klingen, aber ich sehe einen Weg, wie SpaceX um Größenordnungen mehr wert sein könnte als die aktuelle Wirtschaft der Erde“, schrieb Musk am vergangenen Donnerstag auf X. Einen Tag später schob er nach, einen Weg zu sehen sei keine Aussage extremer Zuversicht. Er halte die Wahrscheinlichkeit lediglich für „nicht null“.

12 Billiarden Dollar als Untergrenze

Was das in Zahlen bedeutet, hat Yahoo Finance nachgerechnet. Der Internationale Währungsfonds schätzt die weltweite Wirtschaftsleistung für 2026 auf rund 126 Billionen Dollar (etwa 112 Billionen Euro). Schon zwei Größenordnungen mehr ergäben einen Wert von über 12 Billiarden Dollar (rund 10,7 Billiarden Euro). Das wäre etwa das 5.500-Fache des aktuellen Börsenwerts von SpaceX, der am Donnerstag bei rund 2,2 Billionen Dollar (etwa 2 Billionen Euro) lag. Aus 1.000 Dollar Investment würden so 5,5 Millionen Dollar.

Davon ist SpaceX noch weit entfernt. Im zweiten Quartal setzte das Unternehmen 7,8 Milliarden Dollar um, ein Plus von 92 Prozent, schrieb aber einen Verlust von 541 Millionen Dollar. Intern rechnet SpaceX laut Musk bis 2030 mit einer Billion Dollar Jahresumsatz. Seit dem Börsengang im Juni hat sich die Aktie nach einem Absturz wieder erholt, zuletzt trieben der erste Orbitalflug von Starship und der geplante Einstieg ins US-Mobilfunkgeschäft den Kurs.

Die Sonne als Geschäftsgrundlage

Neu ist die Idee nicht. Schon im Juli hatte Musk erklärt, SpaceX werde mehr wert sein als der Rest der Erde, wenn das Unternehmen seine Ziele erreiche. Seine Argumentation stützt sich auf die Kardaschow-Skala, die Zivilisationen danach einordnet, wie viel Energie sie nutzen können. Im All lasse sich ein Vielfaches der auf der Erde verfügbaren Energie anzapfen, etwa für Rechenzentren im Orbit, während die Menschheit bisher nur einen winzigen Bruchteil der Sonnenenergie nutze.

„Klassischer Musk-Hype“

Analyst:innen reagieren mit Spott und Skepsis. Neil Wilson von Saxo UK nannte Musk „einen Gläubigen und Sterngucker“ und den Post „ein bisschen klassischen Musk-Hype und Theater“. Selbst ein kleiner Bruchteil dieses Werts würde SpaceX allerdings sehr wertvoll machen, räumte er ein. Russ Mould von AJ Bell verweist auf die enormen Kosten und Risiken: Eine Bewertung über abgezinste künftige Erträge bräuchte einen extrem hohen Abzinsungssatz, der theoretische Wert könne daher niedriger sein, als viele annehmen. Und Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank vermisst die Antwort auf die naheliegendste Frage, nämlich wie viel es kostet, überhaupt dorthin zu kommen. Kritiker:innen erinnern zudem daran, dass Musk auch das vollautonome Fahren bei Tesla seit über einem Jahrzehnt ankündigt.

Für Musk selbst zahlt sich der SpaceX-Höhenflug schon jetzt aus: Er war heuer kurzzeitig der erste Billionär der Geschichte und ist der mit Abstand größte Gewinner unter den Tech-Milliardären.