MyFlexBox startet Paketstation-Partnerschaft mit der Österreichischen Post

Die Österreichische Post AG und das für seine smarten Schließfächer bekannte Scale-up MyFlexBox starten eine Kooperation bei den Paketstationen. Dazu mietet die Post Abholfächer in allen der rund 550 MyFlexBox Paketstationen in Österreich an. Zudem erhalten die Paketstationen ein gemeinsames Branding in Post-Gelb, um die optische Wiedererkennung für Kund:innen sicherzustellen. Die Services der Post bei MyFlexBox Paketstationen werden voraussichtlich in den nächsten Wochen in ganz Österreich verfügbar sein. Durch diese Zusammenarbeit sollen Post und Partner wie Amazon, DHL und Hermes knapp 80 Prozent aller Pakete in Österreich zusätzlich in einer Infrastruktur empfangen können.

Fächer für „Direct to Locker“-Zustellung

Diese Kooperation soll die rund um die Uhr verfügbaren Selbstbedienungs-Standorte (SB) der Post ergänzen. Mit rund 640 SB-Abholstationen, fast 120.000 SB-Abholfächern, mehr als 560 SB-Versandstationen und -Versandboxen sowie rund 77.500 Post Empfangsboxen betreibt die Post nach eigenen Angaben bereits heute das größte Smart-Locker-Netzwerk Österreichs.

Die MyFlexBox Fächer kommen nun für die sogenannte „Direct to Locker“-Zustellung zum Einsatz. Das bedeutet: Pakete müssen Nutzer:innen aktiv dorthin bestellen oder digital über die Post App oder auf post.at umleiten. Bei Abwesenheit der Empfänger:innen landen sie nicht automatisch dort. Vorfrankierte Pakete mit einem Retourenlabel oder einer Paketmarke der Post lassen sich bei den MyFlexBox Paketstationen außerdem auch aufgeben.

„Historischer Moment für MyFlexBox“

„Durch unsere Kooperation mit MyFlexBox rückt eine Abholstation im Schlapfenradius für viele Österreicher:innen ein großes Stück näher. Wir können die Kapazitäten unseres eigenen SB-Netzes voll nutzen und gleichzeitig den offenen Ansatz von Anbietern wie MyFlexBox unterstützen, indem wir rund 17.000 zusätzliche Abholfächer an rund 550 Standorten anmieten. Damit kombinieren wir das Beste aus beiden Welten, um unseren Versand- wie Empfangs-Kund:innen das dichteste und größte Paketstationen-Netzwerk Österreich anzubieten“, erklärt Walter Oblin, Vorstand für Brief & Finanzen und designierter Generaldirektor der Österreichischen Post AG.

Jonathan Grothaus, Co-CEO bei MyFlexBox, ergänzt: „Das ist ein historischer Moment für MyFlexBox und offene Paketstationen in ganz Europa. Unsere langersehnte Vision wird wahr: Dank der Kooperation mit der Post können in Österreich jetzt nahezu alle Pakete in einer MyFlexBox abgewickelt werden. Alle großen Paketdienstleister sind unter einem Paketstationen-Dach vereint und bieten darüber hinaus die ganze Palette an Services an, wie Abholen, Versenden und Retournieren. Österreich ist damit das erste Land in Europa, wo in einem einzigen Paketstationen-Netzwerk alle großen Paketdienste vollständig integriert sind.“

Der österreichweit erste gemeinsame Standort in Wien-Favoriten, Maria-Lassnig-Straße 1, wurde am Montag in Betrieb genommen. Die weiteren rund 550 Standorte in allen Bundesländern will man ab sofort kontinuierlich umstellen, um rechtzeitig zur Paket-Hochsaison in der Weihnachtszeit bereit zu sein.