Nagarro: Wir setzen in unserer Arbeitskultur auf Caring

1996 wurde Nagarro von Manas Human gegründet und hat sich über die Jahre zu einer Billion-Dollar-Company entwickelt. Ein weltweit tätiges und erfolgreiches IT-Beratungsunternehmen muss aber nicht unbedingt hierarchisch sein. Arbeitskultur geht auch anders, erklärt Vera Reichlin-Meldegg.

Sie ist bei Nagarro für für People, Culture und Communications in Europa verantwortlich und hat diesen Bereich selbst mit aufgebaut – inspiriert durch ihre Zeit in Indien. In dieser Folge erzählt sie von Nagarros Arbeitskultur und gibt Einblicke, wie das Unternehmen tickt.

Die Themen:

Namenswechsel zu Manas Human

Unternehmensorganisation Nagarro

Mitarbeiter:innen weltweit

Superkraft: Caring-Werte

Praxisbeispiele für flexible Netzwerke

Wie Chancengleichheit gelebt wird

Lern-Demokratie & Gamification

Resignation am Arbeitnehmermarkt

So funktioniert Führung bei Nagarro

Fazit: Das macht Nagarros Kultur besonders



