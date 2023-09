NASA finanzierte Studie: Hälfte der Gletscher verschwindet bei einer Erwärmung von 1,5 Grad

Im Himalaya, in der Nähe des Fußes des Mount Everest, befindet sich der Imja-Lhotse Shar-Gletscher, der im Mittelpunkt von David Rounce’s Doktorarbeit stand. Zwischen 2013 und 2017 führte Rounce zusammen mit seinem Team intensive Forschungsarbeiten in Nepal durch, um diesen Gletscher zu vermessen. Während dieser Zeit beobachteten die Forscher:innen, wie der Gletscher immer kleiner und der See unter ihnen gleichzeitig immer größer wurde.

Die Auswirkungen eines Temperaturanstiegs von 1,5 bis 4 Grad

In einer im Januar 2023 veröffentlichten Studie in der renommierten Fachzeitschrift „Science“ will Hauptautor David Rounce zeigen, dass die Gletscher der Welt bis zum Jahr 2100 erhebliche Verluste erleiden könnten. Die Studie wurde von der NASA finanziert und in Zusammenarbeit mit dem Sea Level Change Team der NASA und dem High Mountain Asia Team der NASA durchgeführt. Die Forscher:innen haben für diese Erkenntnis umfassende Modelle für Gletscher weltweit erstellt, wobei die Eisschilde Grönlands und der Antarktis ausgenommen wurden. Ihr konkretes Ziel war es, die Auswirkungen eines globalen Temperaturanstiegs von 1,5 bis 4 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau auf diese Gletscher vorherzusagen. „An denselben Ort zu gehen und mit eigenen Augen zu sehen, wie sich der See ausdehnt und wie der Gletscher schnell kleiner wird, war ziemlich aufschlussreich“, so Rounce, Assistenzprofessor an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh.

50 % der weltweiten Gletscher könnten bis 2100 verschwinden

Die Ergebnisse der Studie sind alarmierend: Bei einer Erwärmung um 1,5 Grad Celsius könnten 50 % der weltweiten Gletscher bis 2100 verschwinden, was zu einem Meeresspiegelanstieg von neun Zentimetern führen würde. Sollte die Temperatur um 2,7 Grad Celsius ansteigen, wie auf der COP26-Konferenz der UN-Rahmenkonvention zum Klimawandel prognostiziert, würden fast alle Gletscher in Mitteleuropa, Westkanada und den USA, einschließlich Alaska, schmelzen. Ein Anstieg um 4 Grad Celsius könnte sogar dazu führen, dass 80 % der Gletscher auf der Welt verschwinden und den Meeresspiegel um 15 Zentimeter ansteigen lassen. „Der Anstieg des Meeresspiegels ist nicht nur für einige bestimmte Orte ein Problem. Es nimmt fast überall auf der Erde zu“, sagte Ben Hamlington, Leiter des Sea Level Change Teams der NASA.

Satellitendaten zur Massenveränderung aller Gletscher verwendet

Die Studie von Rounce und seinem Team verwendet erstmals Satellitendaten zur Massenveränderung aller 215.000 Gletscher weltweit. Ihr Modell nutzt neu verfügbare Satellitendaten, darunter Informationen von Japans ASTER-Satellit auf Terra, den USGS-NASA-Satelliten Landsat 8 und die ESA-Satelliten Sentinel. Dabei wurde auch die Bedeckung der Gletscher mit Schutt, einschließlich Gestein, Sedimenten, Ruß, Staub und Vulkanasche, berücksichtigt. Die Schuttschicht sei schwer zu messen, spiele aber eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung des Gletscherschmelzens: Dünner Schutt kann das Schmelzen fördern, während dicker Schutt das Eis isolieren und das Schmelzen reduzieren kann.

Wasserversorgung, Landschaften, Tourismus, Ökosysteme in Gefahr

Besonders in abgelegenen Regionen, weit entfernt von menschlicher Aktivität, sind Gletscher starke Anzeichen für den Klimawandel. Ihr schnelles Schmelzen beeinflusst die Wasserversorgung, Landschaften, Tourismus, Ökosysteme, das Auftreten von Naturkatastrophen und den Anstieg des Meeresspiegels. „Wir versuchen nicht, dies als einen negativen Blick auf den Verlust dieser Gletscher darzustellen, sondern vielmehr darum, wie wir die Möglichkeit haben, etwas zu bewirken“, sagte Rounce. „Ich denke, es ist eine sehr wichtige Botschaft: eine Botschaft der Hoffnung.“