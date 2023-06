Neue Akkus: Toyota will 2026 E-Autos mit 1.000 Kilometer Reichweite verkaufen

Toyota will mit künftigen Akku-Generationen 1.000 Kilometer und mehr fahren. Der Autobauer hat eine neue Produktpalette an E-Autos angekündigt, die deutlich mehr Reichweite bieten sollen. In weiterer Zukunft soll dann die Festkörperbatterie folgen – die verspricht sogar 1.500 Kilometer Reichweite.

Toyota mit Batterie-Offensive

Bislang konnte Toyota noch nicht mit spektakulären Akkuleistungen überzeugen, im Gegenteil: Der Hersteller gilt vorwiegend als Verfechter der Hybrid-Technologie, der Umstieg auf rein elektrische PKWs funktionierte in den letzten Jahren eher schleppend. Nun dürfte aber ein Vorstoß erfolgen: Im Rahmen eines technischen Workshops gab Toyota nun Einblicke in seine weitere Elektrifizierungs–Roadmap. In einem Satz: Toyota will im BEV-Bereich mit Technologiesprüngen in der Batterietechnologie aufholen. BEV steht für Elektroautos mit Batterie.

Über 1.000 Kilometer mit einmal Laden

2026 soll eine neue Modellpalette auf den Markt kommen, die wiederum „eine Reihe von Verbesserungen“ bieten soll, wie Electrive berichtet. Für die Entwicklung dieser Batterieautos hat Toyota bereits im Mai ein neues Unternehmen namens „BEV Factory„ gegründet. Diese soll rund 1,7 Millionen der von Toyota bis 2030 geplanten 3,5 Millionen Fahrzeuge produzieren. Sie alle soll dann der Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation verbinden. Diese Batterien sollen Reichweiten von über 1.000 Kilometer erreichen, vor allem in Kombination mit Fortschritten bei „Fahrzeugeffizienz, Aerodynamik und Gewichtsreduktion“.

Toyota plant aber noch weiter voraus: Für den Zeitraum 2027 bis 2028 strebe der Autobauer die Kommerzialisierung von Festkörperbatterien an, mit denen man Reichweiten von zunächst 1.200 Kilometern und in der Spitze von bis zu 1.500 Kilometern für möglich hält. Zuletzt machten E-Autos rund ein Prozent der Absätze von Toyota aus.