New Fluence: Startup von Moritz Lechner schafft den Millionen-Exit

Im Jahr 2021 haben die beiden Freebiebox-Gründer Moritz Lechner und Chris Pollak nach einem Pivot das Startup New Fluence ins Leben gerufen. Die Jungfirma bietet eine automatisierte Abwicklung von Marketing-Kampagnen insbesondere mit Micro-Influencern im DACH-Raum an. Binnen weniger Jahre entwickelte New Fluence nach eigenen Angaben ein hochprofitables Geschäft mit einem knapp siebenstelligen EBIT und mittlerweile 50 Mitarbeiter:innen. Nun hat es das Startup zum Exit geschafft: Die internationale Agenturgruppe 1SP AGENCY übernimmt die Jungfirma komplett. Den genauen Verkaufspreis geben die beiden Unternehmen nicht bekannt, New Fluence spricht jedoch von einem „Millionen-Exit“.

Exit als „Krönung unseres Schaffens“

Der Mitgründer Moritz Lechner ist vielen als der einst jüngste – und damals 14-jährige – Unternehmer Österreichs von TV-Auftritten und medialen Porträts bekannt. Seite an Seite mit seinem Geschäftspartner Chris Pollak hat er das gemeinsame Startup im Kinderzimmer gestartet. Nach sechseinhalb Jahren als Unternehmer sehen die beiden den Exit nun als krönende Leistung. „Es war ein unglaublicher Weg voller Herausforderungen und schlafloser Nächte. Der Exit an 1SP AGENCY ist für uns nicht nur die bisherige Krönung unseres Schaffens, sondern auch der Beginn eines neuen Kapitels – mit dem Ziel, das Konzept von New Fluence europaweit auszurollen.“

Der Käufer, 1SP AGENCY, hat Büros in Deutschland, Schweden, Spanien und England. Zu der Agenturgruppe gehören mittlerweile über 300 Mitarbeiter:innen und fast ein Dutzend Agenturen in Europa. Durch die Übernahme von New Fluence baut 1SP AGENCY ihre Präsenz im europäischen Markt weiter aus. „Die Akquisition von New Fluence ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur führenden ‚Superagency‘ im Bereich Consumer Electronics, Tech & Gaming in Europa aufzusteigen. Wir werden gemeinsam mit Moritz Lechner und Chris Pollak das volle Potenzial dieser Plattform heben“, kommentiert Torsten Oppermann, Geschäftsführer und Mitgründer von 1SP AGENCY.

New Fluence-Founder wollen nächste Generation inspirieren

New Fluence ermöglicht es Marken, Influencer-Kampagnen effizient und skalierbar zu steuern und so die eigene Reichweite gezielt zu steigern. Zu den Kunden zählen Marken wie beispielsweise Coca-Cola, Beiersdorf, C&A oder Waterdrop. Mit einem 50-köpfigen Team und über 5.000 Influencer-Kooperationen monatlich verzeichnete das Startup in den vergangenen Jahren einen starken Wachstumskurs.

„Jeder, der seine Träume mit voller Hingabe verfolgt, kann Großes erreichen. Vielleicht ermutigt unsere Geschichte die nächste Generation von Gründer:innen in Österreich, ebenfalls unternehmerisch aktiv zu werden. Wir wollen uns in Zukunft in unserer Freizeit engagieren, diese Menschen als Mentoren zu unterstützen“, sagt Chris Pollak. „Letztlich geht es nicht nur um den Exit,“ meint Lechner. „Es geht vor allem darum, zu wissen, dass Ideen von jungen Menschen auch von Österreich aus den internationalen Durchbruch schaffen können. Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, 110 Prozent dafür zu geben, sind entscheidend.“