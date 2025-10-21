newsrooms und OtterlyAI kooperieren für optimierten Content und Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen

KI-gestützte Suchmaschinen wie ChatGPT, Perplexity und insbesondere der neu in Europa gestartete Google AI Mode verändern das Suchverhalten der Nutzer grundlegend. Die beiden Technologieunternehmen newsrooms und OtterlyAI geben heute ihre strategische Partnerschaft bekannt, um Unternehmen und Publisher Lösungen für die neue Ära der KI-Suche anzubieten.

Im Zentrum der Kooperation stehen Monitoring-Tools für die Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen sowie die gezielte Erstellung AI-optimierter Inhalte.

Neue Herausforderungen durch KI-Suche

Mit dem Aufkommen von KI-basierten Suchdiensten steht die Content-Branche vor neuen Herausforderungen: Traditionelle SEO-Strategien greifen nur noch begrenzt, während die Sichtbarkeit in ChatGPT, Google AI Overviews, Gemini, Perplexity und Copilot zunehmend geschäftskritisch wird.

Die Partnerschaft zwischen newsrooms und OtterlyAI adressiert diese Entwicklung mit einem integrierten Ansatz.

Zwei komplementäre Lösungen

OtterlyAI ist eine AI Search Monitoring und Optimization Platform, die Marken dabei unterstützt, ihre Sichtbarkeit über verschiedene KI-Suchplattformen hinweg zu analysieren und zu verbessern. Die Plattform ermöglicht das automatische Monitoring von Markenerwähnungen, Website-Zitierungen und liefert datenbasierte Insights zur Optimierung der AI-Auffindbarkeit.

newsrooms bietet KI-gestützte Content-Erstellung und hilft Marketing-, PR oder Redaktionsteams, hochwertige Textinhalte weitgehend automatisiert, schnell und leistbar zu produzieren. Durch die Partnerschaft können Kunden von newsrooms künftig nachvollziehen, wie ihre erstellten Inhalte in KI-Suchmaschinen performen. Umgekehrt erhalten OtterlyAI-Nutzer, die über die Plattform Content-Lücken identifizieren, Zugang zu professionellen KI-Tools für die Content-Erstellung.

“Die Partnerschaft zwischen newsrooms und OtterlyAI bringt zwei zentrale Puzzlestücke zusammen: Content-Produktion und Content-Performance in AI-Suchmaschinen”, sagt Thomas Peham, CEO von OtterlyAI. “Redaktionsteams können damit nicht nur schneller Inhalte erstellen, sondern erstmals auch nachvollziehen, wie ihre Arbeit in ChatGPT, Google’s AI Mode und Perplexity tatsächlich sichtbar wird – ein bisher fehlendes Glied in der digitalen Erfolgsmessung.”

“Dass zwei österreichische KI-Unternehmen in einem sonst so von US-Firmen dominierten Markt zusammenarbeiten können, ist etwas ganz Besonderes”, sagt Jakob Steinschaden, Mitgründer von newsrooms. „Wir freuen uns auf technischer Seite über die Zusammenarbeit, aber genauso können sich unsere Kunden freuen – über spannende neue Features und Möglichkeiten.”

Über newsrooms

newsrooms ist ein 2024 gegründetes österreichisches Unternehmen, das KI-gestützte Lösungen für Unternehmenskommunikation, Verlage, und Agenturen entwickelt. Die Plattform versteht sich als „KI-Textmanufaktur“ und ermöglicht es, aus Texten, Dokumenten oder Audioaufnahmen schnell und ohne Prompting unterschiedliche Formate wie Artikel, Pressemitteilungen, Social-Media-Beiträge bis hin zu ganzen Büchern zu generieren. Besonderen Wert legt newsrooms auf Sprachqualität, kundenspezifische Eigenheiten und die sichere Datenverarbeitung in Europa. Das Gründerteam rund um CEO Erek Stoisser, CTO Matteo Rosoli, Head of AI Alexander Maitz und den beiden Trending Topics-Gründern Bastian Kellhofer und Jakob Steinschaden vereint Expertise aus Kommunikation, Beratung, Journalismus und ein tiefes Verständnis für Künstliche Intelligenz. newsrooms verfolgt das Ziel, effiziente und authentische Content-Produktion auf Basis Künstlicher Intelligenz in Europa voranzutreiben.

Über OtterlyAI

OtterlyAI ist eine AI Search Monitoring und Optimization Platform, die Marken hilft, ihre Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen wie ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, AI Mode, Gemini und Copilot zu tracken und zu optimieren. Die Plattform bietet automatisches Monitoring von Markenerwähnungen und Website-Zitierungen. Mit über 10.000 Benutzer:innen wird OtterlyAI von Marketing Teams auf allen Kontinenten bereits eingesetzt.