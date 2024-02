„2024 muss Mehrheit der Startups raisen“ – mit Niklas Benesch von ROI Ventures

Speedinvest hat es in Österreich vorgemacht, wie ein kleiner Fonds zu einem ganz großen Player in Europa werden kann. Es gibt aber immer mehr Nachwuchs: ROI Ventures aus Wien rund um Niklas Benesch hat sich 2022 aufgemacht, um kleine Tickets in Early-Stage-Startups zu investieren. Wie sich das Portfolio entwickelt hat und welchen Ausblick er auf 2024 hat, das erzählt uns Niklas Benesch heute selbst im Podcast. Die Themen:

ROI Ventures in 2023

Die Portfolio-Firmen Magic.dev und Gate Space

Die Investment-Strategie

Wenn Startups in der Seed-Phase stecken bleiben

Das „Big Book of Venture Capital“

Warum der Markt für Krypto-Startups trocken bleibt

