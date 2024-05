Nvidia könnte bald mehr wert sein als Apple

Neues Rekordhoch für die Nvidia-Aktie: Dienstag Abend stand der Kurs bei 1.149,99 US-Dollar oder umgerechnet etwa 1.060 Euro. Als Grund dafür gilt der nach wie vor anhaltende KI-Hype, aber auch die hervorragenden Quartalszahlen bzw. der starke Ausblick. Und: Elon Musk lenkte zuletzt noch mehr Aufmerksamkeit auf den Chiphersteller.

Nvidia mit Rekordwerten seit Jahresbeginn

Ende des Vorjahres lag der Kurs noch bei „nur“ etwa 550 US-Dollar pro Aktie. Ab dann macht sich der KI-Hype bemerkbar. Zuletzt präsentierte Nvidia in der vergangenen Woche die aktuellen Quartalszahlen. Erst vor einer Woche schloss die Aktie des Tech-Unternehmens mit einem damaligen Rekordwert von 953,86 US-Dollar pro Aktie – fast doppelt so hoch wie zu Jahresbeginn. Das machte Nvidia bereits zum drittwertvollsten Unternehmen hinter Microsoft und Apple – größer als Google, Amazon oder Meta (wir haben berichtet). Mittlerweile konnte der Aktienkurs aber auch die 1.000-US-Dollar-Grenze überspringen, zuerst Ende vergangener Woche. Seit Jahresbeginn verzeichnete die Aktie damit ein Plus von rund 130 Prozent.

Musk und der Supercomputer

Nun steht ein neues Allzeithoch. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,8 Billionen Dollar nähert sich Nvidia zudem auch in diesem Punkt der nächsten „magischen Grenze“. Seinen Teil zum Hype trug zuletzt auch Elon Musk bei. Wie berichtet verkündete der Tesla-Gründer erst Anfang der Woche eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar für sein Startup xAI. Wie Reuters bzw. The Information berichten, plane Musk in weiterer Folge den Bau eines „Supercomputers“ bis Ende 2025. Zum Einsatz kommen sollen hierfür GPUs von Nvidia, genauer gesagt der Tensor-Core-Grafikprozessor H100. Musk geht davon aus, für den Bau des Computers Tausende der H100-Chips zu benötigen. Offizielle Bestätigungen stehen allerdings noch aus.

Nvidia auf Rang 3

Gut möglich, dass auch diese Meldung den Aktienkurs von Nvidia weiter befeuert. In Sachen Marktkapitalisierung ist Apple mittlerweile in Reichweite, rund 2,91 Billionen US-Dollar ist der iPhone-Hersteller wert. Auf Platz 1 liegt Microsoft, das als einziges Unternehmen derzeit über der 3-Billionen-Grenze firmiert (3,20 Billionen US-Dollar).