Österreich beim Web Summit: Startup-Spirit und Partystimmung

Der Web Summit 2023 neigt sich langsam dem Ende zu. Über die letzten drei Tage hat sich in Lissabon eine ganze Riege an Playern aus der globalen Startup- und VC-Szene versammelt. Und Österreich war ganz vorne mit dabei. Das Land zeigte in diesem Jahr eine starke Präsenz, die auch viele Teilnehmende aus anderen Ländern anlocken konnte. Paradebeispiel dafür ist der Österreich-Stand, den die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA betrieben hat. Dieser stellte das Aufgebot von letztem Jahr komplett in den Schatten.

Österreich-Stand lockte mit eigenem Red Bull-Rennwagen

Im Jahr 2022 bestand der österreichische Web Summit-Stand noch lediglich aus ein paar Stehtischen in einer Ecke. Dagegen bot Österreich in diesem Jahr einen zweistöckigen, modern designten und aufregenden Stand, der mit einer der größten Partys auf dem Messgelände aufwarten konnte. „Wir wollten einen Hub für alle Österreicher:innen und diejenigen schaffen, die sich für Österreich interessieren. Da war es auch besonders wichtig, dass der Stand gleich ins Auge fällt“, so Eva Frei, Projektmanagerin bei der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Und ins Auge ist der Stand auch definitiv gefallen, was vor allem an den besonderen Attraktionen lag. Dazu zählte ein großes Modell eines Red Bull-Formel 1-Wagens im Erdgeschoss, bei dem Besucher:innen sogar einen simulierten Reifenwechsel durchführen konnten. Gleich daneben fand sich noch eine Bar, die selbstverständlich unter anderem auch Red Bull anbot. Im Erdgeschoß gab es auch eine eigene DJ-Booth, wodurch sich dieser Floor schnell in eine Party-Location verwandeln konnte.

BOLD Happy Hour lockte Besucher:innen von nah und fern an

Doch auch wichtige Informationen fanden sich im Erdgeschoß des Austro-Standes. So befand sich hier ein Helpdesk der Austrian Business Agency (ABA) sowie eine digitale, interaktive Präsentation der Innovation Map der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die mehr als 100 Ausblicke in die Zukunft bietet. Für diejenigen, die eine Pause vom Trubel auf dem Web Summit brauchten, gab es im ersten Stock auch einen eigenen Tisch in Form einer modernen Schilift-Gondel, die vom Lärm der Konferenz etwas abschirmen konnte. Abgesehen davon hatte man vom ersten Stock auch einen tollen Rundum-Blick auf die Messehalle.

„Wir wollten visuell repräsentieren, was Österreich so spannend und modern macht. Red Bull und Schifahren sind typische Beispiele für die Energie und die Innovationsbereitschaft Österreichs“, erklärt Eva Frei. Wie ansprechend der Österreich-Stand war, zeigte sich am Mittwoch bei der BOLD Happy Hour. Dabei handelte es sich um eine Party der BOLD Community der WKÖ. Diese lockte eine ganze Reihe von Besucher:innen an, die bei weitem nicht nur aus Österreich stammten, und führte zu einer Warteschlange, die sich gefühlt durch die halbe Messehalle zog.

Austro-Startups von Web Summit überwältigt und inspiriert

Aber auch abseits des Standes war Österreich beim Web Summit stark vertreten. Da gab es beispielsweise die Austria Night am Dienstag, eine Feier, die in der Nähe des Messegeländes stattfand. Auch dieses Event zog eine ganze Reihe von Konferenz-Teilnehmenden an und auch hier gab es eine ordentliche Warteschlange. Auch beim Pitch-Wettbewerb war Österreich vertreten. Zwar konnten die beiden Teilnehmer Glasskube und surface solutions das große Finale am Donnerstag nicht erreichen, sich dennoch mit ihren Auftritten viel Aufmerksamkeit verschaffen.

Der Web Summit war also ein Erfolg für Österreichs Startup-Szene. Dieses Resümee zieht sich auch durch die Gespräche mit den insgesamt 41 Austro-Startups, die beim Mega-Event ihren eigenen Stand betrieben. Das Fazit war, vor allem bei Erstteilnehmenden, recht einstimmig: Überwältigend, aber auch inspirierend. Jungfirmen wie Inmox, 506 oder Streemfire waren von der schieren Größe der Veranstaltung beeindruckt, jedoch konnten sie alle auch spannendes Networking betreiben, immerhin versammeln sich beim Web Summit unzählige Spezialist:innen und Branchenexpert:innen, die immer an neuen Innovationen interessiert sind.

Folgende Startups aus Österreich waren beim Web Summit mit dabei: