Web Summit 2023: Österreichs Startup-Szene wieder stark vertreten

Es ist wieder soweit: Am kommenden Montag, beginnt in Portugals Hauptstadt Lissabon wieder der Web Summit, die größte Startup-Konferenz in Europa. Von Montag bis Donnerstag sollen sich geschätzt 70.000 Teilnehmende, darunter auch hunderte aus Österreich, in Lissabon versammeln. Startups aus aller Welt haben hier die Chance, ihre Geschäftsmodelle und Services dem Publikum und namhaften Investor:innen vorzustellen.

Web Summit legt großen Fokus auf KI

Beim Web Summit werden wie immer die wichtigsten Themen rund um Startups, Business und Technologie zur Sprache kommen. Ein großer Fokus liegt in diesem Jahr natürlich auf Künstlicher Intelligenz, immerhin ist 2023 rund um ChatGPT und Co ein gewaltiger Hype entstanden. Eine weniger positive Entwicklung in diesem Jahr war der Rückgang beim Venture Capital. Auch diese Problematik soll beim Event im Mittelpunkt stehen. Auch ein wichtiges Thema: Diversität und Inklusion in der Startup-Welt. Weitere Themen sind Extended Reality (XR), die Zukunft von Marketing, Social Media, Blockchain-Technologien und das Metaverse.

Wie jedes Jahr wird Österreich bei der Konferenz nicht zu kurz kommen. Es wird laut WKO wie immer einen eigenen Österreich-Stand sowie auch den Netzwerkabend „Austria Night“ geben, zu dem sich mehr als 800 Teilnehmende angemeldet haben. Am Web Summit selbst nehmen mehr als 500 Österreicher:innen teil, eine Rekordmarke. Und auch auf der Startup-Seite ist Österreich stark vertreten, immerhin sind 41 heimische Jungfirmen mit dabei.

41 Startups aus Österreich mit dabei

Zu den Austro-Startups, die beim Event ihre Geschäftsmodelle und Services zeigen, gehören unter anderem bekannte Player wie das Wiener HealthTech Xund, der Carsharing-Anbieter Eloop, das EduTech Ada Growth, das Linzer AI-Startup 506 Data & Performance und das Windturbinen-Wartungsunternehmen Inmox. Anhand dieser Beispiele zeigt sich auch, wie vielfältig die heimische Startup-Szene ist.

Auch im Jahr 2023 werden die teilnehmenden Jungfirmen im großen Pitch-Wettbewerb gegeneinander antreten. Die Top 10 der dortigen Unternehmen wird am Ende im Finale noch einmal pitchen. Hier konnte im vergangenen Jahr Biome Diagnostics aus Wien brillieren und den zweiten Platz erreichen (wir berichteten). Ob die heimischen Startups auch in diesem Jahr wieder ganz vorne mit dabei sind, wird sich nächste Woche zeigen.

Kontroversen rund um Mitgründer Cosgrave

Der Web Summit ist in diesem Jahr leider auch von Kontroversen umrankt. Weil Mitgründer und CEO Paddy Cosgrave im Oktober im Zuge des Israel-Hamas-Konflikts auf Social Media Kritik an Israel äußerte, kam es zum Eklat. Auch wenn sich Cosgrave schließlich entschuldigte, legte er dennoch sein Amt als CEO des Web Summits im Oktober nieder. Katherine Maher hat nun seine Rolle übernommen. Cosgrave hatte den Web Summit im Jahr 2009 mit anderen gemeinsam ins Leben gerufen. Doch trotz seines kürzlichen Rücktritts war der Schaden war schon angerichtet, denn viele Startups und Speaker haben ihren Auftritt beim Event abgesagt. Dazu zählt beispielsweise der deutsche Vizekanzler Robert Habeck.

