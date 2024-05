Onsight Ventures: Tiroler DeepTech-Investor über Fundraising, Quantum Computing & Dual Use

Es dauert länger, braucht mehr Kapital, und der Ausgang ist auch ungewiss: Es gibt nicht viele Investor:innen in Europa, die sich über DeepTech wie etwa Quantencomputer drüber trauen – einer davon aber ist Onsight Ventures aus Innsbruck in Tirol. 2021 an den Start gegangen, ist das Portfolio seither auf 18 Startups, drei davon aus Österreich, angewachsen. Die beiden General Partner Jasmin Güngör und Klaus Grössinger haben Onsight Ventures mitgegründet. Mit ihnen sprechen wir heute im Podcast über:

Onsight Ventures im Fundraising

Die Highlights aus dem Portfolio

Die Rolle von Hermann Hauser

Quantencomputer

Der AI-Hype

Shift Richtung Dual Use



