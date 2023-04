Oria Beauty: Mit Stromschlägen und Nadeln gegen das Altern

Das junge Startup Oria Beauty aus Oberösterreich hat es sich zum Ziel gesetzt, Anti-Aging in die Badezimmer der Österreicher:innen zu bringen und mit der „Kombination aus Innovation und Technologie“ Falten den Kampf anzusagen. Hierfür haben sie, unter anderem, elektrische Gesichtsmasken entwickelt, die von zuhause aus angewendet werden können. Mit dieser Technologie sollen Anwender:innen die Spannkraft ihrer Haut verbessern und das Auftreten von Falten reduzieren.

Anti Aging-Behandlung fürs Badezimmer

Anti-Aging-Produkte gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Schon in den 1920er-Jahren wurden Cremes entwickelt, die die Haut straffen sollten. Mit der zunehmenden Verbreitung von Fernsehwerbung in den 1950er Jahren wurden Anti-Aging-Produkte zu einem Grundpfeiler der Kosmetikindustrie. In den letzten Jahren hat sich der Markt enorm erweitert: Von Nahrungsergänzungsmitteln bis hin zu Cremes oder Behandlungen bei Kosmetiker:innen. Das Beauty-Startup von den Geschwistern Lisa und Florian Steinkellner möchte mit der High-Tech-Variante für zuhause andere Methoden ersetzen.

Stromsschläge für den Jungbrunnen-Effekt

Die von Florian Steinkellner selbst entwickelte Maske soll die Haut mit Mikrostromimpulsen und Vibration stimulieren. Durch den Einsatz der Micro-Current-Technologie soll die Durchblutung gefördert werden, was zur Regeneration der Hautzellen beitragen soll. Steinkellner, der schon Fitness-Bereich Kund:innen mit dieser Methde helfen konnte, will, dass diese Technologie nun auch für das Gesicht Verwendung findet.

Micro-Neeling für daheim

Neuere, aber bereits etablierte Prozeduren wie Micro-Needling-Behandlungen, sollen laut den Geschwistern zu zeitaufwendig für den Alltag sein. Sie kritisieren ebenso die Kosten, die damit auf die Dauer aufkommen. Genau hier möchten sie mit Oria Beauty ansetzen. Neben ihren Gesichtsmasken bietet das Startup auch weitere Produkte an, darunter einen Gesichtsroller, der wie die Micro-Needling-Methode funktionieren soll.

Dieser Roller verfügt über 540 Mini-Nadeln mit einer Größe von 0,25 Millimetern. Das Rollen über die Haut soll die natürliche Heilungsfähigkeit der Haut aktivieren, indem es Mikroverletzungen in der Haut erzeugt. Dies regt die Produktion von Kollagen an, das die Haut bei der Reparatur der Verletzungen unterstützt. Zusätzlich öffnen sich durch die Perforation der obersten Hautschicht feine Mikrokanäle, die es den Hautpflegeprodukten ermöglichen sollen, besser in die Haut einzudringen und ihre Wirkung zu entfalten.