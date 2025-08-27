Ortivity: Größtes ambulantes Orthopädie-Netzwerk Deutschlands holt 200 Millionen Euro

Das HealthTech-Startup Ortivity aus München erhält eine Finanzierung von rund 200 Millionen Euro. Die Finanzierungsrunde wird vom bestehenden Mehrheitsinvestor Apheon angeführt, unterstützt durch die Schweizer Private-Equity-Firma Unigestion. Die 2022 gegründete Plattform für ambulante orthopädische Versorgung betreibt mittlerweile über 100 Standorte in Deutschland.

Neue Führung und Expansionspläne

Im Zuge der Finanzierung übernimmt Dr. med. Michael Thorwarth die Position des Co-CEO bei Ortivity. „Dies ist ein bedeutender Meilenstein, während wir unser starkes Netzwerk weiter ausbauen, das sich Innovationen in der muskuloskelettalen Versorgung verschrieben hat“, so Thorwarth. Er betont: „Mich hat die zukunftsorientierte Vision von Ortivity überzeugt – die nahtlose Integration von Prävention, Diagnostik sowie konservativen und operativen Therapien.“

Ortivity wurde 2022 in Zusammenarbeit von führenden Ärzten und Apheon gegründet. Das Unternehmen bietet integrierte orthopädische Dienstleistungen, die Diagnostik, Anästhesie, Chirurgie und Nachsorge umfassen. Co-Founder Dr. med. Reinhard Wichels kommentiert: „Es war bisher eine spannende Reise. Ortivity ist nicht nur zur größten ambulanten orthopädischen Plattform in Deutschland geworden, sondern auch ein sichtbarer Vordenker dafür, wie Ärztenetzwerke dazu beitragen können, Lücken im Zugang und in der Qualität der Gesundheitsversorgung zu schließen.“

Strategische Partnerschaft für langfristiges Wachstum

Unigestion steigt mit einer signifikanten Minderheitsbeteiligung ein, während Apheon der Hauptinvestor bleibt. Die finanziellen Mittel sollen Ortivitys Ambitionen beschleunigen, sein Netzwerk zu erweitern und sein integriertes, von Ärzten geführtes Versorgungsmodell in ganz Deutschland weiterzuentwickeln. Nils Lüssem, Partner bei Apheon, und Sebastian Walter, Director bei Apheon, erklären: „Wir freuen uns, Unigestion als vertrauenswürdigen Partner willkommen zu heißen. Während unserer Suche hat sich Unigestion als kooperativ, erfahren, unternehmerisch und wachstumsorientiert erwiesen.“

„Wir sind sehr beeindruckt von der Entwicklung Ortivitys seit seiner Gründung im Jahr 2022. Das schnelle Wachstum des Unternehmens ist ein eindrucksvoller Beweis für die harte Arbeit der Ärzte, des Managementteams und von Apheon, die einen führenden, qualitativ hochwertigen und patientenzentrierten Anbieter für orthopädische ambulante Versorgungslösungen geschaffen haben“, so Philipp Scheier, Partner bei Unigestion.