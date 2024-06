Otovo: „Der Solar-Boom ist noch nicht vorbei“

Der Bereich der Solarenergie durchlebt turbulente Zeiten. Nachdem in der Energiekrise nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs die Nachfrage nach Sonnenenergie massiv gestiegen war, gab es inzwischen wieder einen Rückgang. Ein Player, der sich gerade in einer guten Position sieht, ist Otovo, ein internationaler Photovoltaik-Anbieter, der unter anderem in Wien aktiv ist. Wir sprechen im Podcast mit Artur Schreiber, General Manager von Otovo in Deutschland, über:

Das Geschäft von Otovo

Die Entstehungsgeschichte von Otovo

Den Börsengang des Jungunternehmens

Den Solar-Hype in der Energiekrise

Den aktuellen „Bullwhip“-Effekt in der Branche

Warum der Solar-Boom noch nicht vorbei ist

