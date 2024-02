PAYUCA Park & Charge: 200 Standorte mit digitalem Zutrittssystem ausgestattet

Das Wiener PropTech-Unternehmen PAYUCA Park & Charge vermietetet Garagenstellplätze in Wiener, Grazer und Berliner Mietwohnhäusern und Bürogebäuden und hat speziell dafür eine Smart Parking-App entwickelt. 200 Garagenstandorte verfügen bereits über ein digitales Zutrittssystem oder eine E-Ladeinfrastruktur.

Elektrische Zukunft des Parkens

PAYUCA möchte das Parken für Kurzparker:innen noch einfach gestalten – und zwar vor allem für jene, die mit einem E-Auto unterwegs sind. Deshalb wurden bis Februar 200 Garagenstandorten mit einem digitalen Zutrittssystem ausgestattet, das Nutzer:innen mit dem PAYUCA Dashboard verbindet. 150 Parkplätze sind dabei den Kurzparker:innen vorbehalten. Einige der Standorte verfügen auch über eine E-Ladeinfrastruktur, die nach Unternehensangaben gerade stark ausgebaut wird – momentan sind es ungefähr fünf Prozent. Co-CEO Wolfgang Wegmayer sagt dazu folgendes: „Vor allem im Wohn- und Arbeitsbereich müssen Parkmöglichkeiten und Ladeinfrastruktur miteinander verknüpft werden.”

Mehr als 2600 E-Ladepunkte in der Pipeline

PAYUCA gibt an, einen Beitrag für die angestrebten Klimaziele und die CO2-Reduktion leisten zu wollen und auch deshalb in den Ausbau von Ladeinfrastruktur zu investieren. Bis 2031 will das vom Wirtschaftsmagazin TREND auf Platz 3 der Start-ups in der Bau- und Immobilienbranche gewählte Unternehmen insgesamt 35.000 Standorte in Deutschland und Österreich betreiben. In den den nächsten 18 Monaten sieht das Management außerdem vor, mehr als 2600 E-Ladestationen zu errichten. Wegmayer will die bei PAYUCA registrierten Autofahrer:innen in den nächsten sieben Jahren von knapp 100.000 auf 200.000 verdoppeln.